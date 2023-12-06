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CATCHPLAY+12月片單！諾蘭神作《奧本海默》　揭開原子彈之父一生

▲CATCHPLAY+12月片單出爐，名導諾蘭神作《奧本海默》上架，揭開原子彈之父的一生。（圖／CATCHPLAY＋）
▲CATCHPLAY+12月片單出爐，名導諾蘭神作《奧本海默》上架，揭開原子彈之父的一生。（圖／CATCHPLAY＋）

記者黃雅琪／綜合報導

CATCHPLAY+影音平台公布12月上架強檔新片，范逸臣、郭泓志、姚淳耀共同主演最義氣兄弟情電影《我最愛的笨男人》、克里斯多福諾蘭執導「原子彈之父」傳記神作《奧本海默》、饒舌歌手瘦子E.SO首部電影《速命道》、好萊塢巨星強尼戴普復出新作《杜巴利伯爵夫人》、日本演技派演員阿部貞夫和「初戀女神」滿島光的暖心小品《善良的牧本先生》以及《舞力對決：地表撐霸》等新片飆速上架。此外，好萊塢硬漢凱文科斯納的暴力美學西部神劇《黃石公園》和基佛蘇德蘭主演的諜戰影集《狡兔行動》，也將在12月登場。

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▲《我最愛的笨男人》由范逸臣、郭泓志、姚淳耀主演，詮釋感人兄弟情誼。（圖／CATCHPLAY＋）
▲《我最愛的笨男人》由范逸臣、郭泓志、姚淳耀主演，詮釋感人兄弟情誼。（圖／CATCHPLAY＋）
由億萬票房男星范逸臣、旅美棒球好手郭泓志首次跨足大銀幕、金鐘視帝姚淳耀以及入圍本屆金馬獎最佳女配角的女星劉奕兒，共演最有義氣國片《我最愛的笨男人》即將於12月22日上架！本片呈現最接地氣的江湖情誼，三兄弟傻勁十足、真性情的演出搞笑又熱血，范逸臣直球狂追劉奕兒的「台式浪漫」也讓觀眾又哭又笑。

范逸臣表示：「看過也好，沒看過也沒關係，年末就是要跟最愛的人一起支援《我最愛的笨男人》，看完搞不好就在一起囉！」郭泓志接著說：「今年沒看到《我最愛的笨男人》這麼有情有義的電影，還錯過我的大銀幕處女作怎麼行！大家揪一揪好兄弟們看起來。」姚淳耀則說：「《我最愛的笨男人》真的很適合當作2023年的最後一部電影，看了你會更珍惜男人之間互挺到底、嘻笑打鬧的兄弟情。」劉奕兒說：「『大雅一根刺』希望大家看完都有勇氣跟喜歡的人告白，愛要大聲說出來，才不會遺憾！」

▲法語片《杜巴利伯爵夫人》被視為強尼戴普復出新作。（圖／CATCHPLAY＋）
▲法語片《杜巴利伯爵夫人》被視為強尼戴普復出新作。（圖／CATCHPLAY＋）
而以全球票房9.5億美金登上影史最賣傳記電影的《奧本海默》，也將在12月6日於CATCHPLAY+上架，集結席尼墨菲、艾蜜莉布朗、小勞勃道尼等巨星共演「原子彈之父」的故事，電影大師克里斯多福諾蘭再度超越自我，交出叫好叫座的精采神作！近日諾蘭更獲頒美國科學家聯盟公共服務獎（FAS Public Service Award），以表揚他透過電影將奧本海默的故事呈現給大眾一舉，對科學在文化意義上的莫大貢獻。

諾蘭發表得獎感言表示，他拍這部片最大的初衷，是希望觀眾能理解奧本海默的複雜內心，他創造了原子彈，卻得一輩子被這項產物可能帶給人類傷害的陰影籠罩；諾蘭也藉此對科學家們致意、鼓勵他們持續用科學追尋真相：「科學就是真實，請你們繼續用科學說出真相，即使其中可能充滿了複雜和矛盾，在這個喧囂且資訊爆炸的時代，請相信我們會找到聆聽你們的方法，所以請繼續堅持去做你們美好的研究吧。」

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