CATCHPLAY+12月片單！諾蘭神作《奧本海默》　揭開原子彈之父一生

我是廣告 請繼續往下閱讀
范逸臣表示：「看過也好，沒看過也沒關係，年末就是要跟最愛的人一起支援《我最愛的笨男人》，看完搞不好就在一起囉！」郭泓志接著說：「今年沒看到《我最愛的笨男人》這麼有情有義的電影，還錯過我的大銀幕處女作怎麼行！大家揪一揪好兄弟們看起來。」姚淳耀則說：「《我最愛的笨男人》真的很適合當作2023年的最後一部電影，看了你會更珍惜男人之間互挺到底、嘻笑打鬧的兄弟情。」劉奕兒說：「『大雅一根刺』希望大家看完都有勇氣跟喜歡的人告白，愛要大聲說出來，才不會遺憾！」
而以全球票房9.5億美金登上影史最賣傳記電影的《奧本海默》，也將在12月6日於CATCHPLAY+上架，集結席尼墨菲、艾蜜莉布朗、小勞勃道尼等巨星共演「原子彈之父」的故事，電影大師克里斯多福諾蘭再度超越自我，交出叫好叫座的精采神作！近日諾蘭更獲頒美國科學家聯盟公共服務獎（FAS Public Service Award），以表揚他透過電影將奧本海默的故事呈現給大眾一舉，對科學在文化意義上的莫大貢獻。
諾蘭發表得獎感言表示，他拍這部片最大的初衷，是希望觀眾能理解奧本海默的複雜內心，他創造了原子彈，卻得一輩子被這項產物可能帶給人類傷害的陰影籠罩；諾蘭也藉此對科學家們致意、鼓勵他們持續用科學追尋真相：「科學就是真實，請你們繼續用科學說出真相，即使其中可能充滿了複雜和矛盾，在這個喧囂且資訊爆炸的時代，請相信我們會找到聆聽你們的方法，所以請繼續堅持去做你們美好的研究吧。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁