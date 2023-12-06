「撞球之子」楊清順驚傳過世享年45歲！一代傳說名將殞落網友感傷
（15:25更新，名球評張明雄證實楊清順死訊，中華民國撞球總會刪除貼文）痛失英才！台灣撞球傳奇名將，被封為「撞球之子」的楊清順，今（6）日上午因病過世，享年45歲，消息一傳出後震撼球界。名球評張明雄受訪時也證實，楊清順是死於肺癌。楊清順自從1996年，以18歲的年紀在大阪公開賽拿下第一座國際賽冠軍一戰成名。後來楊清順陸續拿下1998年曼谷亞運、2002年釜山亞運9號球金牌，2001年秋田世運會也奪下金牌，不過他生涯獨缺一座世界錦標賽冠軍，也成為撞球生涯最大遺憾。
記者吳政紘/綜合報導
中華民國撞球總會今日在臉書發文，悼念楊清順離世，「感謝你，曾經為台灣撞球，寫下美好又絢麗的一頁篇章。曾幾何時，一支筆會比球桿…變得如此的沉重而難提起…。」最後更寫下，「致一代傳說，撞球之子楊清順（1978.04.03-2023.12.06）」。不過隨後撞球總會臉書就刪除這則貼文，《NOWnews今日新聞》去電查證，總會人士僅說：「楊清順確實已經過世，但因家屬希望低調處理，因此先撤下貼文。」
消息一出，許多人都不敢相信這個消息是真的，不少網友陸續湧入貼文下方留言，「真的是順董…國中開始接觸撞球到現在，20幾年的偶像…好難過…」。
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