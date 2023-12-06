2023地球小姐在越南！身穿奧黛參加決賽 各國美女齊聚
2023地球小姐（Miss Earth 2023）選美比賽即將在越南舉行決賽，各國參賽者已陸續抵達越南，共有90名來自世界各地參賽者齊聚胡志明市，於本月4日拉開旅遊週的序幕，身穿奧黛遊行的選美比賽參賽者們引起當地民眾和外國遊客的矚目。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據《越南新聞》，第三屆胡志明市旅遊週在4日開幕，本次主題旨在加強綠色解決方案的應用、開發負環境保育責任的旅遊產品項目、創造競爭優勢和提高行業整體成長品質。本次出席開幕會的人士有100名旅遊宣傳大使，包括2023年地球小姐組委會主席張玉英（Truong Ngoc Anh）和2023年越南地球小姐都蘭英（Do Lan Anh）。
最引人注目的是，即將參加2023年地球小姐決賽的90名選手身著俗稱奧黛的越南傳統長裙登台表演，吸引了觀眾的高度關注。另外，出席的官員和外國佳麗們用代表胡志明市主要地標的22塊拼圖繪製了越南最大的塗鴉畫。
2023年地球小姐選美大賽的佳麗們，幫助在全球推廣環境保護和永續發展的資訊。選美比賽自12月1日起主要在胡志明市舉行，其他活動將在同奈省、巴地頭頓省等附近地區進行。最後一晚的決賽訂於12月22日在胡志明市舉行，屆時將公佈地球小姐、地球空氣小姐、地球水小姐和地球火小姐的獲獎者。
2023年越南地球小姐都蘭英表示，她很自豪能夠成為胡志明市旅遊週的大使。活動當天，共有90位外國美女搭乘雙層巴士穿越南胡志明市，探索當地的旅遊景點。
來自哥倫比亞的地球小姐盧茲·阿德里亞娜·洛佩斯（Luz Adriana López）表示，越南人民的友好和熱情好客給她留下了深刻的印象，當地居民在整個旅程中經常向她們揮手致意和打招呼，而她也覺得探索越南的南方城市是極為寶貴的經驗，她讚賞胡志明市是一座美麗的城市。