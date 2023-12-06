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勞動部打造台灣人才永續島 17家企業獲「國家人才發展獎」

▲中國生產力中心台南服務處獲國家人才發展獎，由行政院長陳建仁親自頒獎（圖／雲嘉南分署提供）
▲中國生產力中心台南服務處獲國家人才發展獎，由行政院長陳建仁親自頒獎（圖／雲嘉南分署提供）

記者張振興/高雄報導

「國家人才發展獎」日前揭曉，全國總計有106家企業單位角逐，經4階段評選，僅17家企業單位獲獎，首次參賽的財團法人中國生產力中心附設台南服務處更獲得「傑出個案獎」殊榮，希望藉由有台灣人資界奧斯卡獎的「國家人才發展獎」，將台灣打造成人才永續島，打造實力堅強的人才基地。

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勞動部雲嘉南分署長劉邦棟指出，「國家人才發展獎」重視創新、績效及擴散的人才發展，代表國內人力資源界最高榮耀獎項，要獲得國家級肯定非常不容易，今年全國總計有106家企業單位角逐，歷經資格審查、初審、複審及決審4階段評選，僅17家企業單位獲獎；中國生產力中心台南服務處因專注推動數位化與低碳化的訓練模式，為產業永續共創共學帶來改變，獲獎實至名歸。

▲中國生產力中心台南服務處首次參賽即獲國家人才發展獎「傑出個案獎」殊榮（圖／雲嘉南分署提供）
▲中國生產力中心台南服務處首次參賽即獲國家人才發展獎「傑出個案獎」殊榮（圖／雲嘉南分署提供）
劉邦棟說，中國生產力中心台南服務處除通過ISO9001品質管理系統認證外，今年更獲得人才發展品質管理系統(TTQS)金牌認證，同時結合勞動部小型企業人力提升計畫，接軌低碳永續與數位化應用理念，疫情期間就持續轉型推動數位培訓課程，不僅建置數位化管理、訓練平台及訓練模式，營運系統亦全面E化，至今數位化課程已培訓逾1300人次，開辦超過30萬總人時數，較疫情前的開辦課程成長幅度達7倍以上，成效顯著。


此外，該單位也發展數位化調研工具，包括經管效能評量平台與CRM客戶關係管理系統，以顧客需求為核心，提供精準訓練計劃或客製化課程，提升人才競爭力；同時成立ESG永續發展學院，開辦ESG系列課程，幫企業培育淨零人才，吸引如工研院、台灣企銀、台鹽實業與金屬中心等大型企業參與。

▲中國生產力中心台南服務處承接雲嘉南分署小型企業人力提升計畫十年，協助企業透過診斷與輔導，推廣低碳永續和數位化應用理念，並進行相關課程規劃（圖／雲嘉南分署提供）
▲中國生產力中心台南服務處承接雲嘉南分署小型企業人力提升計畫十年，協助企業透過診斷與輔導，推廣低碳永續和數位化應用理念，並進行相關課程規劃（圖／雲嘉南分署提供）
今年獲獎的人才發展績優單位卓越實績，勞動部收錄於國家人才發展獎專刊中，希望藉由得獎單位經驗分享、標竿學習，引領各界在人才發展的領域攜手共進，打造實力堅強的人才基地，相關資訊可至「國家人才發展獎」網站(https://ntda.wda.gov.tw/)查詢。

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