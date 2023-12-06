勞動部打造台灣人才永續島 17家企業獲「國家人才發展獎」

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勞動部雲嘉南分署長劉邦棟指出，「國家人才發展獎」重視創新、績效及擴散的人才發展，代表國內人力資源界最高榮耀獎項，要獲得國家級肯定非常不容易，今年全國總計有106家企業單位角逐，歷經資格審查、初審、複審及決審4階段評選，僅17家企業單位獲獎；中國生產力中心台南服務處因專注推動數位化與低碳化的訓練模式，為產業永續共創共學帶來改變，獲獎實至名歸。
劉邦棟說，中國生產力中心台南服務處除通過ISO9001品質管理系統認證外，今年更獲得人才發展品質管理系統(TTQS)金牌認證，同時結合勞動部小型企業人力提升計畫，接軌低碳永續與數位化應用理念，疫情期間就持續轉型推動數位培訓課程，不僅建置數位化管理、訓練平台及訓練模式，營運系統亦全面E化，至今數位化課程已培訓逾1300人次，開辦超過30萬總人時數，較疫情前的開辦課程成長幅度達7倍以上，成效顯著。
此外，該單位也發展數位化調研工具，包括經管效能評量平台與CRM客戶關係管理系統，以顧客需求為核心，提供精準訓練計劃或客製化課程，提升人才競爭力；同時成立ESG永續發展學院，開辦ESG系列課程，幫企業培育淨零人才，吸引如工研院、台灣企銀、台鹽實業與金屬中心等大型企業參與。
今年獲獎的人才發展績優單位卓越實績，勞動部收錄於國家人才發展獎專刊中，希望藉由得獎單位經驗分享、標竿學習，引領各界在人才發展的領域攜手共進，打造實力堅強的人才基地，相關資訊可至「國家人才發展獎」網站(https://ntda.wda.gov.tw/)查詢。