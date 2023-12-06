挺郭三大山頭全歸隊　侯友宜：團結所有力量贏得勝選

國民黨總統參選人侯友宜將在全台舉行15場大造勢活動，視為地方「挺郭三大山頭」的花蓮縣立委傅崐萁、屏東縣議長周典論、雲林前縣長張榮味都已下達動員令，全力為侯友宜造勢。侯友宜今（6）日表示，他會團結所有力量以及所有認同他們政策的人民，最後贏得勝選；至於是否仍要爭取郭台銘支持，侯友宜也說，團結所有力量是人民的期待。
記者余祥／台北報導
侯友宜痛批，民進黨總統參選人賴清德在新北餵藥案上，說謊不道歉、敢做不敢當，一賴天下無難事；至於賴清德造勢時稱，若服貿通過便當會漲價，侯友宜說，民進黨執政8年，不但缺電、缺水、缺人才，能源政策更何況跟國際趨勢背道而馳，一方面享受ECFA紅利，一方面又不要服貿、不讓兩岸監督條例通過，沒有完成多邊區域貿易，也沒有兩岸貿易，奢談經濟成長率3.5%，真的癡人說夢。
媒體詢問，檢調查國民黨立委參選人徐巧芯發壽麵涉賄選，但賴清德造勢也發免費便當，侯友宜說，政治黑手不要進到司法，清白的人不怕受檢驗，希望這是一場乾淨的選舉。
趙少康稱要持續爭取郭台銘支持，另外也有人建議，艱困選區可以開放柯文哲站台，侯友宜說，團結所有力量是人民的期待，站台方面，黨中央有相關規定，就是遵照規定，全力以赴。