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鴻海高雄軟體研發中心啟用　聚焦3智慧平台、產值上看2000億美元

▲鴻海今（6）日和高雄市政府於駁二藝術特區7號倉庫舉辦揭牌儀式，宣佈「鴻海高雄軟體研發中心」正式啟用。（圖／鴻海提供）
▲鴻海今（6）日和高雄市政府於駁二藝術特區7號倉庫舉辦揭牌儀式，宣佈「鴻海高雄軟體研發中心」正式啟用。（圖／鴻海提供）

記者許家禎／台北報導

鴻海今（6）日和高雄市政府於駁二藝術特區7號倉庫舉辦揭牌儀式，宣佈「鴻海高雄軟體研發中心」正式啟用，未來將以集團三大智慧平台：智慧城市、智慧製造、智慧EV為基礎，並攜手高雄市政府、麻省理工學院（MIT）進一步加速推動高雄市數位化與智慧化，而鴻海高雄軟體研發中心預期所帶動的產值估可達到2000億美元。

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鴻海高雄軟體研發中心揭牌儀式上，包括高雄市長陳其邁、副市長羅達生、經發局長廖泰翔、鴻海科技集團董事長劉揚偉、總財務長黃秋蓮等高管出席與會。該研發中心首批共計逾百位集團員工進駐，並持續在當地舉辦徵才，目前累積履歷投遞人數已超過3,000人次，後續會再跟當地大專院校推動產業合作。

該中心將聚焦集團三大智慧平台技術研發，結合麻省理工學院媒體實驗室（MIT Media Lab）關於智慧城市的相關研究，並以高雄市作為落地驗證的應用場域。鴻海董事長劉揚偉表示，鴻海高軟研發中心進駐到駁二，除了是藝術與科技的一種「軟硬整合」，更是鴻海深耕高雄，和在地緊密連結的一個開始。

劉揚偉指出，鴻海在高雄的佈局會以「軟體為主，硬體為輔」，鴻海高軟研發中心將聚焦在集團三大平台的技術研發，包括智慧城市、智慧製造、智慧EV平台。

智慧城市平台方面，鴻海將導入麻省理工學院在智慧城市的相關研究，參考國際一流城市的數位化、智慧化經驗，並以高雄市作為落地驗證的應用場域，結合CityGPT提供給市民、政府、企業更優質的智慧化服務與治理，「期許用「鴻海的一小步，來帶動高雄軟體產業的一大步」。

▲鴻海董事長劉揚偉表示，在高雄的布局將聚焦在集團三大平台的技術研發，包括智慧城市、智慧製造、智慧EV平台。（圖／鴻海提供）
▲鴻海董事長劉揚偉表示，在高雄的布局將聚焦在集團三大平台的技術研發，包括智慧城市、智慧製造、智慧EV平台。（圖／鴻海提供）
結合今年鴻海科技日（HHTD23）所發布的「AI工廠」，鴻海在智慧製造平台會建構一個完整的AI生態系與技術平台，提供上下游供應鏈、合作夥伴完整的AI技術支持，包含數據、人力、資產等相關管理能力，支持開放的模型與共用算力，持續地整合、優化，讓鴻海未來在高雄所投入的電巴、電池、電芯及儲能廠，實現綠色淨零與永續發展。

智慧EV平台部分，延續鴻海在車用平台研發、賦能的角色，除了車用軟體的測試、驗證業務，鴻海也會以電動巴士MODEL T、即將開賣的MODEL C為基礎，在行進過程中持續地蒐集數據，透過和CityGPT的連結，不斷地生成、優化高雄的城市治理。

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