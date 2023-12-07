向永遠的瓊斯博士致敬！重溫《印第安納瓊斯》42年回憶與感動

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此後的系列電影三部曲《魔宮傳奇》、《聖戰奇兵》、《水晶骷髏王國》不僅皆為當年票房大黑馬，也斬獲眾多影展和奧斯卡的提名肯定，即便已經過去42年，至今仍讓許多影迷念念不忘，在2008年《水晶骷髏王國》後，全球影迷瘋狂敲碗第五部，時隔15年，終於在今年上映最終章《印第安納瓊斯：命運輪盤》，這也是哈里遜福特最後一次穿上外套，戴上經典帽子、手持長鞭，電影開頭便設定在25年前，如今已高齡80歲的哈里遜福特，透過減齡特效技術瞬間返老還童，回到當年35歲的英姿，讓觀眾陷入滿滿回憶殺，看著當年的印第安納瓊斯，就彷彿自己也變回了那個年少輕狂的自己。
來到最終章，80歲的哈里遜福特也沒在客氣，不論是迅猛刺激的飛車追逐、謎團重重的尋寶冒險、神秘深邃的深海探索或是輕盈靈巧的飛簷走壁，一場又一場盛大華麗的追逐打鬥戲，哈里遜福特完整重現瓊斯博士的帥氣與身手，也證明了只有他才撐得起這個角色，堅持出演最後一次的「印第安納瓊斯」，哈里遜福特的拚勁與帥勁，即使是沒經歷過以往冒險旅程的新世代影迷，也絕對值得一看。
「命運輪盤」到底藏著什麼秘密？這個讓瓊斯博士一輩子都在尋找的寶物在最終章已經揭曉，42年的冒險旅程完美落幕，老年的印第安納瓊斯多了些滄桑，更經歷現實的離婚問題，也如同我們一樣感到自己的人生已不像當年如此熱誠，跟著印第安納瓊斯長大的觀眾如今都中年以上，經歷過風風雨雨，體會到年齡的不留情，看著以前最愛的角色也要面對這些現實，相信不少影迷都相當有感觸，不過老年的瓊斯博士帥氣依舊，重振步伐再度踏上冒險旅程，像是告訴我們，即使青春會逝去，也不要忘記靈魂深處那譟熱的心以及沸騰的血液，凡事勇往直前、不枉此生，就是印第安納瓊斯的最佳註解。向永遠的瓊斯博士致敬，《印第安納瓊斯》全系列五部曲皆已在Disney+上架，如果六月時錯過了進電影院觀賞這橫跨半世紀的傳奇大作，不妨趁著閒暇時光，打開串流重新回味那陪伴著你我成長、陪伴著爸媽年少輕狂的珍貴回憶，再次感受傳奇經典冒險電影的獨特魅力！
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