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向永遠的瓊斯博士致敬！重溫《印第安納瓊斯》42年回憶與感動

▲哈里遜福特80歲高齡回歸主演《印第安納瓊斯最終章：命運輪盤》。(圖／品牌提供)
▲哈里遜福特80歲高齡回歸主演《印第安納瓊斯最終章：命運輪盤》。(圖／品牌提供)

生活中心/綜合報導

等了15年、由哈里遜福特（Harrison Ford）回歸主演的《印第安納瓊斯最終章：命運輪盤》，今年6月上映後立刻造成廣大迴響，從1981年初登場的《法櫃奇兵》，距今42年的冒險旅程劃下完美句點，讓不少爸媽輩影迷掀起回憶殺，多年來就像與他們共同成長、經歷酸甜苦辣。如今印第安納瓊斯全系列電影已在Disney＋全上架，從《法櫃奇兵》、《魔宮傳奇》、《聖戰奇兵》、《水晶骷髏王國》到最終章《命運輪盤》，打開Disney＋，在家就可以讓爸媽輩老影迷重溫傳奇考古博士「印第安納瓊斯」的冒險足跡，若你從未看過此系列，也趕緊跟上腳步踏上這趟尋寶之旅，或許在經歷這5部曲後將會恍然大悟，為何《印第安納瓊斯》橫跨數十年，依然是好萊塢地位屹立不搖的經典神作。
 

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▲《印第安納瓊斯》系列首部曲《法櫃奇兵》於1981年推出。(圖／品牌提供)
▲《印第安納瓊斯》系列首部曲《法櫃奇兵》於1981年推出。(圖／品牌提供)
要說開創尋寶冒險電影的先河，《印第安納瓊斯》系列絕對在許多老影迷心中有不敗的地位。首部曲《法櫃奇兵》於1981年推出，哈里遜福特飾演的考古學教授「瓊斯博士」首次登場，一身襯衫、頭戴軟呢帽的經典形象深印在影迷腦海，當時還在全球掀起一陣牛仔旋風。瓊斯平日在大學裡擔任考古學教授，卻常常不期而遇捲入各種事件中，他一邊追尋寶物，一邊與邪惡勢力鬥爭，那些穿梭在古墓地洞、結合考古與神話色彩的冒險模式正是由他而起，瓊斯以他過人機智和矯捷身手一次次解決危機，更是整個系列電影最引人矚目的亮點。
 

▲《印第安納瓊斯》系列電影斬獲眾多影展和奧斯卡的提名肯定。(圖／品牌提供)
▲《印第安納瓊斯》系列電影斬獲眾多影展和奧斯卡的提名肯定。(圖／品牌提供)
此後的系列電影三部曲《魔宮傳奇》、《聖戰奇兵》、《水晶骷髏王國》不僅皆為當年票房大黑馬，也斬獲眾多影展和奧斯卡的提名肯定，即便已經過去42年，至今仍讓許多影迷念念不忘，在2008年《水晶骷髏王國》後，全球影迷瘋狂敲碗第五部，時隔15年，終於在今年上映最終章《印第安納瓊斯：命運輪盤》，這也是哈里遜福特最後一次穿上外套，戴上經典帽子、手持長鞭，電影開頭便設定在25年前，如今已高齡80歲的哈里遜福特，透過減齡特效技術瞬間返老還童，回到當年35歲的英姿，讓觀眾陷入滿滿回憶殺，看著當年的印第安納瓊斯，就彷彿自己也變回了那個年少輕狂的自己。
 

▲80歲的哈里遜福特在《印第安納瓊斯》最終章重現瓊斯博士的帥氣與好身手。(圖／品牌提供)
▲80歲的哈里遜福特在《印第安納瓊斯》最終章重現瓊斯博士的帥氣與好身手。(圖／品牌提供)
來到最終章，80歲的哈里遜福特也沒在客氣，不論是迅猛刺激的飛車追逐、謎團重重的尋寶冒險、神秘深邃的深海探索或是輕盈靈巧的飛簷走壁，一場又一場盛大華麗的追逐打鬥戲，哈里遜福特完整重現瓊斯博士的帥氣與身手，也證明了只有他才撐得起這個角色，堅持出演最後一次的「印第安納瓊斯」，哈里遜福特的拚勁與帥勁，即使是沒經歷過以往冒險旅程的新世代影迷，也絕對值得一看。

「命運輪盤」到底藏著什麼秘密？這個讓瓊斯博士一輩子都在尋找的寶物在最終章已經揭曉，42年的冒險旅程完美落幕，老年的印第安納瓊斯多了些滄桑，更經歷現實的離婚問題，也如同我們一樣感到自己的人生已不像當年如此熱誠，跟著印第安納瓊斯長大的觀眾如今都中年以上，經歷過風風雨雨，體會到年齡的不留情，看著以前最愛的角色也要面對這些現實，相信不少影迷都相當有感觸，不過老年的瓊斯博士帥氣依舊，重振步伐再度踏上冒險旅程，像是告訴我們，即使青春會逝去，也不要忘記靈魂深處那譟熱的心以及沸騰的血液，凡事勇往直前、不枉此生，就是印第安納瓊斯的最佳註解。向永遠的瓊斯博士致敬，《印第安納瓊斯》全系列五部曲皆已在Disney+上架，如果六月時錯過了進電影院觀賞這橫跨半世紀的傳奇大作，不妨趁著閒暇時光，打開串流重新回味那陪伴著你我成長、陪伴著爸媽年少輕狂的珍貴回憶，再次感受傳奇經典冒險電影的獨特魅力！

《印第安納瓊斯》系列電影線上看 

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