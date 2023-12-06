南警設置活動地磅站變身超載剋星 落實大車超載違規

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第六分局於12月5日10時至12時同步結合交通警察大隊於重要聯外道路台17線設置活動地磅站，因行經安平港區，大型車輛載貨需求出入頻仍，為加強用路交通安全，所以全面稽查、攔檢取締大貨車、砂石車、聯結車及曳引車等車輛重點違規，總計攔檢6輛，其中取締超載違規1件、依據道路交通管理處罰條例29-2條製單開罰。
警六分局統計自112年1月1日起至11月30日止，針對大型車輛各式交通違規部分總計取締387件，其中取締超重85件、未依規定申請路權76件、行車紀錄器安裝不確實11件、轉彎未依規定39件、闖紅燈28件及違規停車145件、其他違規3件，統計本轄大型車交通事故件數112年18件與去年20件同期比較計減少2件降幅達10%，未來將持續不定點、不定時加強執法強度，落實大型車違規管理，以維護用路人行車安全。
提醒駕駛人應自律守法，警察依法令規定執行交通指揮、稽查任務時，係執行公權力以維護所有用路人的行車秩序與安全，如果汽車載貨在道路上行駛時，遇警方指揮過磅應依指示過磅，不得自行駛離或消極逃磅，以免罰單上身，籲請駕駛人多加留意、配合切勿心存僥倖。
分局長許敏能呼籲用路人駕駛各型車輛於道路通行時，均應避免跟大型車輛併行，必需維持安全距離與安全間隔，避免進入內輪差及視野死角範圍，同時減少氣流側風影響；如遇大型車輛轉彎時，建議將車輛先暫停於大型車輛後方，等大型車完全轉彎完畢，確認安全後，再繼續行駛，注意內輪差及視野死角，防止發生憾事。