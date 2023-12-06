「撞球之子」楊清順45歲離世 撞球總會突刪文爆烏龍！內情曝光
台灣撞球傳奇名將「撞球之子」楊清順今早傳出病逝噩耗，享年45歲。中華民國撞球總會今（6）早在臉書粉專發布噩耗，稍早突將哀悼楊清順文章下架，引發網友猜測刪文是否為假死烏龍。對此，《NOWnews今日新聞》致電中華民國撞球總會，證實楊清順已離世，撤文是因家屬想低調。而知名球評張明雄也證實，楊清順今早因肺癌病逝。
記者徐銘穗/綜合報導
1996年，當時年僅18歲的楊清順，在大阪公開賽拿下第一座國際賽冠軍一戰成名，爾後陸續拿下1998年曼谷亞運、2002年釜山亞運9號球金牌，以及2001年秋田世運會金牌，不過他生涯獨缺一座世界錦標賽冠軍，也成為撞球生涯最大遺憾。
楊清順病逝噩耗讓球迷震驚不已，難以接受楊清順突然離世的消息，感嘆「我當年超崇拜他的」、「當年都會追他的比賽...也太快了」、「太突然了吧！我國中時的偶像，撞球之子 」。遺憾一代傳奇就此殞落。
而撞協下午突然刪除楊清順哀悼文，引發球迷猜測是否為烏龍死訊。對此，《NOWnews今日新聞》致電中華民國撞球總會，證實楊清順已離世，撤文是因家屬想低調。而知名球評張明雄也證實，楊清順今早因肺癌病逝。
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