「撞球之子」楊清順45歲病逝！肺癌初期毫無症狀　預防4重點必看

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中華民國撞球總會今日也在臉書發文，悼念楊清順離世，雖然後續撞總又刪除貼文，不過《NOWnews今日新聞》去電查證，總會人士回應「楊清順確實已經過世，但因家屬希望低調處理，因此先撤下貼文」，此外，名球評張明雄也向記者表示，楊清順的腫瘤主要是長在大血管中，因此無法開刀，罹病後只能透過化療控制。
賴基銘表示，罹患肺癌，「抽煙」是主要的元因素，此外國人其實常忽略其它風險因子，包括廚房油煙、路上廢氣、PM2.5和致癌工作環境等，讓人防不勝防。尤其女性因為家庭角色的關係，常常身處廚房油煙、焚香、室內二手菸等致癌因子的環境，也造成許多女性和非吸菸者在近年來肺癌發生率攀高。
賴基銘強調，肺癌早期發現、早期治療最為重要，肺癌在1公分內透過手術切除，治癒率高達95%，因此必須定期做肺部篩檢，政府也有針對特地族群給予補助；此外，平時一定要不吸菸、遠離二手菸，並養成規律運動的習慣，其中有氧運動最有助增進且維持肺部健康，如快跑、快速騎自行車、拿重物爬樓梯、登山都不錯，飲食上則要把持「少紅肉、高纖、低脂」的原則。因為蔬果中的植化素具有多重防癌抗癌效果，也能抑制細胞從正常狀態轉變成癌細胞的狀況。