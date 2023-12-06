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「撞球之子」楊清順45歲病逝！肺癌初期毫無症狀　預防4重點必看

▲台灣撞球名將、有「撞球之子」名號的楊清順因肺癌過世，享年45歲。（圖／楊清順臉書）
▲台灣撞球名將、有「撞球之子」名號的楊清順因肺癌過世，享年45歲。（圖／楊清順臉書）

記者張志浩／綜合報導

台灣撞球傳奇名將楊清順（6）日上午因肺癌病逝，享年45歲，有「撞球之子」名號的他曾多次獲得亞運、世運會等國際賽的冠軍；針對肺癌，台灣癌症基金會執行長賴基銘提醒，肺癌初期其實「毫無任何症狀」，一旦出現病徵都是晚期，因此平時「不吸菸」、「遠離二手菸」、「養成規律運動的習慣」、「避免長期接觸環境污染」，才是最關鍵的預防方式。

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楊清順是來自高雄的撞球好手，18歲在大阪公開賽拿下第一座國際賽冠軍後一戰成名，自此有了「撞球之子」名號，後續楊清順再拿下1998年曼谷亞運、2002年釜山亞運9號球金牌，2001年秋田世運會也奪下金牌，生涯獨缺一座世界錦標賽冠軍，可能是撞球生涯最大遺憾，如今45歲就因肺癌過世，令各界相當惋惜。

中華民國撞球總會今日也在臉書發文，悼念楊清順離世，雖然後續撞總又刪除貼文，不過《NOWnews今日新聞》去電查證，總會人士回應「楊清順確實已經過世，但因家屬希望低調處理，因此先撤下貼文」，此外，名球評張明雄也向記者表示，楊清順的腫瘤主要是長在大血管中，因此無法開刀，罹病後只能透過化療控制。

▲昔日台灣好手「撞球之子」楊清順過世，享年45歲。（圖／中華民國撞球協會）
▲楊清順，18歲在大阪公開賽拿下第一座國際賽冠軍後一戰成名，後續多次獲得亞運、世運會等國際賽的冠軍。（圖／中華民國撞球協會）
賴基銘表示，罹患肺癌，「抽煙」是主要的元因素，此外國人其實常忽略其它風險因子，包括廚房油煙、路上廢氣、PM2.5和致癌工作環境等，讓人防不勝防。尤其女性因為家庭角色的關係，常常身處廚房油煙、焚香、室內二手菸等致癌因子的環境，也造成許多女性和非吸菸者在近年來肺癌發生率攀高。

賴基銘強調，肺癌早期發現、早期治療最為重要，肺癌在1公分內透過手術切除，治癒率高達95%，因此必須定期做肺部篩檢，政府也有針對特地族群給予補助；此外，平時一定要不吸菸、遠離二手菸，並養成規律運動的習慣，其中有氧運動最有助增進且維持肺部健康，如快跑、快速騎自行車、拿重物爬樓梯、登山都不錯，飲食上則要把持「少紅肉、高纖、低脂」的原則。因為蔬果中的植化素具有多重防癌抗癌效果，也能抑制細胞從正常狀態轉變成癌細胞的狀況。
 

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