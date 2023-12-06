促延長免簽！外交部常次出席泰國國慶酒會 維繫台泰友好
我國外交部常務次長陳立國於本月4日晚間出席「泰國貿易經濟辦事處」（Thailand Trade and Economic Office）舉行的「2023年泰王國國慶、蒲美蓬先王陛下冥誕紀念日及泰國父親節酒會」，並在晚會上提及期盼能延長免簽措施。
國際中心賴正琳／綜合報導
陳常務次長致詞表示，外交部歡迎泰國政府自今年11月10日至明年5月10日給予國人免簽證入境待遇，增進兩國人民互訪交流，並盼泰國政府未來持續給予我國人免簽措施。台灣是泰國第4大外資來源國，台泰雙邊貿易額去年達138.3億美元，希望兩國能儘速更新「台泰投資保障協定」（BIA），創造更好的經濟榮景。
外交部指出，泰國今年5月成功舉行大選，展現泰國民主精神；台灣及泰國皆是印太地區重要民主國家，相信在未來將持續深化夥伴關係，為區域繁榮作出貢獻。
泰國貿易經濟辦事處馬化欣（Sunh Arunrugstichati）代理代表致詞表示，台泰兩國關係淵遠流長，1963年泰國九世皇浦美蓬國王訪台後，台泰便開展「泰國皇家計畫基金會」合作計畫，致力提升泰國偏鄉地區農業發展。今年是浦美蓬國王（Bhumibol Adulyadej）訪台60週年，而台商在泰國各個領域投資也增長，顯示台泰人民間交流緊密。泰國盼與台灣在兩國關係友好的基礎上，持續合作促進經濟成長、永續發展，及提高人民福祉。
外交部表示，泰國是台灣「新南向政策」主要目標國家之一，台泰雙邊在經貿、勞務、農業及觀光等領域的合作持續深化，雙方將繼續在「新南向政策」墊定的基礎上深化關係。