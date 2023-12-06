不僅要賠償！五月天陷假唱疑雲　北京律師揭「最壞下場」

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許浩引據中國《消費者權益保護法》第55條規定，經營者提供商品或者服務有欺詐行為，應當按照消費者要求增加賠償額度，增加的賠償金額為消費者購買商品的價格，或接受服務價格的三倍。如果增加賠償金額也不足500元人民幣，最高可以賠付500元人民幣。
許浩進一步表示，如果觀眾在觀看演唱會時，發現歌手出現假唱行為，可以聯繫主辦方或者售票平台協商。如果協商賠償不成，可以向當地消費者協會或文化主管部門投訴。此外，觀眾還可以向法院提起訴訟，以合約違約、消費欺詐為由，要求主辦方或者演員承擔相應的賠償責任。
許浩續指，如果歌手在演唱會中假唱，將會承擔行政違法、行政處罰的責任。據中國《營業性演出管理條例》規定，以假唱方式欺騙觀眾的需要承擔民事賠償責任。演出主辦單位賠付損失後，可以依法向負有責任的演出團體、演員追償，並由縣級人民政府文化主管部門處以5萬元人民幣以上、10萬元人民幣以下的罰款。
許浩表示，從行業管理角度，歌手在演唱會中假唱，違反了《演出行業演藝人員從業自律管理辦法》，一旦被認定為假唱，可能會面臨不同程度的行業聯合抵制，情節嚴重可能將不得在中國境內從事任何商業演出，「相當於直接把假唱歌手『終身禁賽』」。
近來五月天深陷假唱風波，被質疑在上海的演唱會上假唱。目前北京市文化市場綜合執法總隊、上海文旅局執法總隊等官方機構宣佈將展開調查。
針對假唱風波，五月天所屬經紀公司相信音樂4日在官方微博發表聲明，強調「五月天在巡迴演出中不存在假唱行為」，稱有關於假唱的言論均為惡意攻擊、造謠中傷，嚴重損害藝人形象，並表示會配合相關部門調查，相信會有公正的結果以正視聽，「請大家相信五月天，相信音樂！」
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