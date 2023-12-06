提升全民防災量能　議員要求市府推動防災士培訓

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黃守達說，防災士概念源於日本，台灣則於2018年開始建構全民防災體系。1995年阪神大地震後，日本研究發現，九成受困者都是靠自己或鄰居互助脫困，只有極少數是靠政府機關救助隊。顯見若能推動防災士培訓，提高個人及社區防災能力，則可大幅提升災難受困者存活率。
黃守達表示，防災士的工作包含平時、災時、災後等面向。平時要研議防災對策、參與防災組織、配合防災演練；災時在軍警消抵達前，協助減輕災情、避難疏散；災後更要協助重建、協助確認返家困難者安全、協助災民相關支援。由於涉及各局處業務，提醒投入防災士訓練協作救災的重要性。
黃守達主張，防災業務與各局處息息相關，為加強各局處協作救災的理解，每一位局處首長都應該參加防災士培訓。現場黃守達更要求首長們表態，同意的舉手，現場幾乎所有局處首長都舉手響應，消防局長回覆會盡速辦理，市長表示樂觀其成。
黃守達指出，截至今年十一月的統計，目前全台灣總共有23347位防災士，臺北市5849位、新北市4341位、桃園市1579位、臺中市2360位，臺南市則是1140 位、高雄市1587 位。台中防災士人數位居六都第三，但現況而言，每個縣市防災士人數仍相當不足。
黃守達說，中央強韌臺灣的計畫只有補助每年數百名的培訓經費，由於防災士培訓並不具任何強制力，要增加防災士數量地方政府就要拿出態度。目前坊間各機構的防災士培訓課程大約落在兩千至三千元左右，為期兩天，約十六小時的課程。扎實的內容當然物超所值，但對一般民眾而言，要花費兩天時間已有難度，又要自掏腰包兩三千的費用，難免大大降低參加誘因。
議員表示，投資防災士培訓絕對有價值，預算規模也不高，市府應該降低門檻、增加誘因，投入更多預算拋磚引玉，帶動企業投入與民間參與，才能真正提升基層防災量能，在關鍵時刻公私協力，最大程度的降低災難所帶來的損害。
盧秀燕表示，若按照日本防災士與人口比例來評估台中市防災士人數，將需要1萬名左右。市府希望每一位市民都能具有防災保護意識，目前台中市成績是全國第3，市府會再持續努力推動。
消防局長孫福佑表示，截至今年11月，台中市目前有2360名防災士，依據防災士培訓及認證管理要點，市府每年以培訓人數的最高限額(300名)辦理培訓，逐年增加台中市防災士人數。