83歲秀場天王林松義跌倒「髖關節開刀3次」 坐輪椅亮相曝近況
83歲「秀場天王」林松義有「瘦皮猴歌王」封號，他罹患帕金森氏症有10年之久，狀況本都維持良好，豈料，今年7月不慎在家中跌倒，最後竟動了3次髖關節手術，健康狀況也急轉直下。林松義今（6）日在紀寶如陪同下出席台北市華真扶輪社攜手台灣優質生命協會舉辦的《愛在一起歲末送暖餐會》，他目前還在努力復健，盼有日能再次靠自己力量站起來。儘管說話已沒從前清楚，但熱愛表演的林松義，今現場即興開口高唱主打歌《你我他》，依舊氣勢磅礴，展現巨星風範。
記者黃盈容／台北報導
林松義7月時晚上睡覺上廁所時不小心跌倒摔傷，後來進行髖關節手術。紀寶如一旁幫忙補充，他第1次看醫生時，說是粉碎性骨折小手術，但結果開刀沒有成功，再去另一家醫院開第2次，「第2次他說可能就不能走了，就是要坐輪椅」，對林松義而言上台表演是生命動力的源頭，聽聞以後只能坐輪椅，他當然沒辦法接受。最後又轉院動第3次手術，「現在就是在復健當中」。
林松義在左邊髖關節處換了人工關節，並裝支架進去，醫生表示，「70%應該可以讓他站起來，至於站起來的程度到哪，要看他目前的表現。」他現在每天復健2小時，只求有天能重返舞台。
紀寶如心疼「2個小時很辛苦，尤其對他來講，因為他有帕金森氏症。」林松義高喊著「不能偷懶！」雖開刀健保有給付，負擔不算太重，但他坐輪椅、要復健，無法工作，紀寶如坦言，林松義經濟狀況「沒有那麽的優渥」，但她相信林松義的心是很喜樂，知足又感恩。
林松義今開金口演唱，一度唱到欲罷不能，紀寶如也讚，「他帕金森氏症其實已經10年了，他的歌詞都還記得，我覺得我看過這麽多人得帕金森中維持最好的」。
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