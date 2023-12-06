▲中榮集結16篇醫病奮鬥故事　發表新書並推動公共閱讀空間

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中榮舉辦新書發表會 書中內容敘述醫病奮鬥故事輔導會馮世寬主任委員也參與臺中榮民總醫院新書發表會，在會上致詞時他表示，自己在閱讀這本書的時候內心十分感動，他深刻地感受到臺中榮總醫療團隊的用心與專業，從醫治到陪伴，真正做到視病如親，病人能在中榮接受治療，是非常幸福的事。
臺中榮民總醫院院長陳適安表示，他在臺中榮總看到許多讓人動容的醫病奮鬥歷程，醫療人員與病人、家屬相互信賴一同戰勝疾病，書中集結16篇醫病共同奮鬥的故事，希望臺中榮總醫療團隊努力支撐每位病友，成為病人與家屬最堅強的後盾。
中榮設立公共閱讀空間 取名「仰書軒」別具巧思除了新書發表外，臺中榮民總醫院還特地選定門診大廳設立公共閱讀空間，並將此空間取名為「仰書軒」，別具巧思且具有多重意義。臺中榮民總醫院說明，「仰」字有「仰之彌高」之意，代表閱讀可深化理境，提升內涵，而「仰」字音同「養」，也有聯想修養素養、養生調息的意味，希望透過閱讀帶給病人、家屬溫暖與力量。
基金會高希均教授表示，在陳院長帶領下，看見臺中榮總對醫學人文素養的堅持，以及看中空間環境對於醫病療癒的重要性，首選臺中榮總為第一家合作的醫療院所，共同推動「公共閱讀空間推廣計畫」，希望一同將閱讀能量帶入醫院，共創醫療人文願景。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60094
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