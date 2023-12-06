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中榮集結16篇醫病奮鬥故事　發表新書並推動公共閱讀空間

▲中榮集結16篇醫病奮鬥故事　發表新書並推動公共閱讀空間
▲中榮集結16篇醫病奮鬥故事　發表新書並推動公共閱讀空間

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】臺中榮民總醫院在11月29日舉行《勇敢不放手》新書發表會，書中一共集結了16篇中榮與急重難罕病病人奮力一搏的故事。另外，也舉行公共閱讀空間「仰書軒」揭牌儀式，空間取名也別具意義。

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中榮舉辦新書發表會　書中內容敘述醫病奮鬥故事

輔導會馮世寬主任委員也參與臺中榮民總醫院新書發表會，在會上致詞時他表示，自己在閱讀這本書的時候內心十分感動，他深刻地感受到臺中榮總醫療團隊的用心與專業，從醫治到陪伴，真正做到視病如親，病人能在中榮接受治療，是非常幸福的事。

臺中榮民總醫院院長陳適安表示，他在臺中榮總看到許多讓人動容的醫病奮鬥歷程，醫療人員與病人、家屬相互信賴一同戰勝疾病，書中集結16篇醫病共同奮鬥的故事，希望臺中榮總醫療團隊努力支撐每位病友，成為病人與家屬最堅強的後盾。

中榮設立公共閱讀空間　取名「仰書軒」別具巧思

除了新書發表外，臺中榮民總醫院還特地選定門診大廳設立公共閱讀空間，並將此空間取名為「仰書軒」，別具巧思且具有多重意義。臺中榮民總醫院說明，「仰」字有「仰之彌高」之意，代表閱讀可深化理境，提升內涵，而「仰」字音同「養」，也有聯想修養素養、養生調息的意味，希望透過閱讀帶給病人、家屬溫暖與力量。

基金會高希均教授表示，在陳院長帶領下，看見臺中榮總對醫學人文素養的堅持，以及看中空間環境對於醫病療癒的重要性，首選臺中榮總為第一家合作的醫療院所，共同推動「公共閱讀空間推廣計畫」，希望一同將閱讀能量帶入醫院，共創醫療人文願景。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60094

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