移工留才久用服務中心揭牌！許銘春：年增留用2萬人、門檻不降低
勞動部今（6）日揭牌成立「移工留才久用服務中心」，設有單一服務窗口，針對有意願申請或轉任外國中階技術人力的雇主、資深優秀移工、畢業僑外學生及仲介業者，提供櫃檯及專線諮詢服務等，協助完成留用的申辦作業。勞動部長許銘春受訪表示，移工留才久用方案未來將設定每年新增留用2萬人的目標，而該方案的門檻不論是薪資、年限條件都恰當，不會再放寬。
記者李琦瑋／台北報導
許銘春致詞時表示，為解決我國中階技術人力缺工的問題，自去年4月30日起推動「移工留才久用方案」，開放符合轉任中階技術人力資格的資深優秀移工可以繼續留台工作，且沒有在台工作年限限制；方案推動至今年11月底止，勞動部已經核准中階技術人力共計2萬1,351人，其中產業類計8,447人、社福類計1萬2,894人。另外，為進一步提供便民服務，提升申辦中階技術人力成效，勞動部在新竹縣成立「移工留才久用服務中心」，提供雇主申辦中階技術人力的各階段相關服務。
勞動部所推動的「移工留才久用方案」，讓在台工作6年以上資深移工且符合薪資條件、技術條件者，以及副學士僑外生符合薪資條件、技術條件者，都可由雇主申請從事中階技術工作。
轉為中階技術人力的薪資條件為產業類每月經常性薪資應達新台幣3.3萬元以上、或年總薪資達50萬元以上，社福類的機構看護每月經常性薪資則應達2.9萬元以上，家庭看護則應達2.4萬元以上等，另還有技術條件限制等。
民眾黨總統參選人柯文哲昨天公布勞動政策，主張降低「移工留才久用方案」門檻，開放符合資格移工申請在台永居。許銘春受訪時指出，該方案目前在年資限定、薪資水平的門檻都恰當，跟國內中階技術人力薪資水平相當，6年也是一個恰當年限，包括前後累積11年半也可以留用，且方案上路後經過多次檢討，目前都符合產業、家庭雇主申請需求，因此不會降低門檻。
許銘春提到，該方案原本設定的目標為為每年留任1萬人、2030年留任8萬名中階技術人力，但截至11月底已留用2萬1000多人，未來設定每年新增留用2萬人的目標，盼雇主善用方案，留下優秀的人才。