新光三越正式宣布進駐南山台南廣場2025年開幕

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南山人壽於6日攜手新光三越經營團隊捎來好消息，雙方首次合作並由南山人壽董事長尹崇堯、新光三越董事長吳東昇代表簽訂「南山台南廣場」商場租賃契約，繼台南中山店、西門店後，新光三越正式宣布進軍台南北區，再度插旗台南開出第3間分店，經營全新型態百貨商場。
市長黃偉哲表示，原東帝士百貨是許多老台南人心中無可取代的深刻記憶，為極力促成東帝士舊址重生，市府團隊透過跨局處橫向溝通協調，積極協助本投資案排除投資障礙並加快各項行政作業，感謝南山人壽及新光三越持續看好本市投資商機及未來經濟消費環境，相信能強強聯手為台南商業發展注入新活力，進一步提升週邊便利性及休閒生活機能，成為台南必逛地標與購物消費新亮點。
經發局長林榮川指出，本投資案位於西門路四段與立賢路一段交叉口之市場用地，南山人壽投資近新台幣50億元興建結合商場與商辦之複合式商業設施。除商場由新光三越承租超過萬坪空間外，商辦部分由南山人壽台南分公司進駐，整合台南之多個通訊處搬遷至該大樓。隨著台南市不斷精進的發展建設，打造永續樂業宜居的目標，新光三越持續投資在地建設，進駐南山台南廣場，未來開幕後將為地方商業發展注入嶄新能量，勢必也將帶動周邊商機，市府團隊未來也將持續打造更友善的投資環境，以帶動台南經濟繁榮及創造更多就業機會，南山人壽不動產投資規劃之策略，將持續朝「複合式建物」及引進中大型商業設施方向邁進，南市府也誠摯歡迎南山人壽以及合作夥伴等優質企業持續加碼投資台南，公私協力共創最大經濟效益。招商投資單一窗口服務專線0800-067-795。