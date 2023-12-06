汰換課桌椅也分藍綠！中市議員質疑教育局長說詞反覆、嘆學童無辜

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與江肇國同樣競選台中市中西東南區立委的國民黨市議員羅廷瑋，上星期質詢時，他指江肇國將此事列為自己的問政成績大肆宣傳，要求蔣偉民講清楚，是否答應3年內全部汰換課桌椅？卻遭蔣偉民否認，引起綠營不滿。台中市議員林祈烽、鄭功進、施志昌和楊典忠今（6）日在總質詢時，將老舊課桌椅搬到市長盧秀燕面前，要求蔣偉民說明，國中小課桌椅到底能不能在3年內完成汰換？
林祈烽說，很多學生常抱怨老舊的課桌坐起來不舒服、會夾屁股，早日汰換是孩子們共同的期望，之前江肇國關心並質詢，教育局長承諾會在3、4年內編足預算全面汰換，副市長王育敏也支持，但換了國民黨羅廷瑋議員質詢，竟然全盤否認，難道國中小課桌椅的汰換時間和預算編列也有分藍綠嗎？若連行政都有藍綠考量，置學童的需求和痛苦於何處？
蔣偉民表示，學校不會讓學生坐有破洞或壞掉的椅子，一定會馬上汰換，教育局編預算須經府內預算小組審議，他備詢時不會正式承諾一定編列多少錢，但會朝3、4年內完成汰換的方向來努力。教育局今年雖只編列990萬課桌椅汰換經費，但實際補助各校汰換的經費已達3300萬。
台中市長盧秀燕說，巧婦難為無米之炊，若汰換課桌椅那麼簡單，早在她上任前就全部汰換了。她重視孩子的學習環境，就任後已提高預算加速汰換速度，市府有誠意解決問題，會努力籌措預算。
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