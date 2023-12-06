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汰換課桌椅也分藍綠！中市議員質疑教育局長說詞反覆、嘆學童無辜

▲林祈烽將破舊的課桌椅搬到市長盧秀燕面前，強調給學童更好的學習環境不該分藍綠。（圖／記者顏幸如攝，2023.12.06）
▲林祈烽將破舊的課桌椅搬到市長盧秀燕面前，強調給學童更好的學習環境不該分藍綠。（圖／記者顏幸如攝，2023.12.06）

記者顏幸如／台中報導

選戰日益緊張，國中小汰換課桌椅竟也扯出藍綠爭議？民進黨台中市議員林祈烽等人今將已損壞的課桌椅搬到市長盧秀燕面前，質疑教育局長蔣偉民對全市國中小課桌椅能否在3年內汰換，因不同黨派議員質詢導致說詞反覆、跟著顏色大轉彎。蔣偉民解釋3、4年內完成汰換是預估時間，但預算須經府內預算小組審議，因此他不會當場做正式承諾。

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台中市「汰換課桌椅分藍綠」爭議，起因於民進黨市議員江肇國認為台中市國中小課桌椅汰換速度過慢，10月31日質詢時搬來3種課桌椅，要求副市長王育敏體驗學童上課卡在座位的侷促感。教育局長蔣偉民答詢時說，教育局正研議3年期的全面汰換計畫，王育敏也表示會向市長盧秀燕報告，給學童更好的學習環境。

與江肇國同樣競選台中市中西東南區立委的國民黨市議員羅廷瑋，上星期質詢時，他指江肇國將此事列為自己的問政成績大肆宣傳，要求蔣偉民講清楚，是否答應3年內全部汰換課桌椅？卻遭蔣偉民否認，引起綠營不滿。台中市議員林祈烽、鄭功進、施志昌和楊典忠今（6）日在總質詢時，將老舊課桌椅搬到市長盧秀燕面前，要求蔣偉民說明，國中小課桌椅到底能不能在3年內完成汰換？

▲綠營批評教育局長面對不同黨派議員，答詢說詞反覆、跟著顏色大轉彎。（圖／林祈烽提供，2023.12.06）
▲綠營批評教育局長面對不同黨派議員，答詢說詞反覆、跟著顏色大轉彎。（圖／林祈烽提供，2023.12.06）
林祈烽說，很多學生常抱怨老舊的課桌坐起來不舒服、會夾屁股，早日汰換是孩子們共同的期望，之前江肇國關心並質詢，教育局長承諾會在3、4年內編足預算全面汰換，副市長王育敏也支持，但換了國民黨羅廷瑋議員質詢，竟然全盤否認，難道國中小課桌椅的汰換時間和預算編列也有分藍綠嗎？若連行政都有藍綠考量，置學童的需求和痛苦於何處？

蔣偉民表示，學校不會讓學生坐有破洞或壞掉的椅子，一定會馬上汰換，教育局編預算須經府內預算小組審議，他備詢時不會正式承諾一定編列多少錢，但會朝3、4年內完成汰換的方向來努力。教育局今年雖只編列990萬課桌椅汰換經費，但實際補助各校汰換的經費已達3300萬。

台中市長盧秀燕說，巧婦難為無米之炊，若汰換課桌椅那麼簡單，早在她上任前就全部汰換了。她重視孩子的學習環境，就任後已提高預算加速汰換速度，市府有誠意解決問題，會努力籌措預算。

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