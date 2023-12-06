《島上》揭「拍手歌」神祕面紗！拍攝2年曝蘭嶼達悟族千年祕辛

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然而面對社會快速變遷，達悟族人在維繫生計的同時，也期盼能維護文化的根，當地居民夏曼‧賈巴度在教育工作退休後，期許自己能盡力了解並保存傳統文化，他進一步說明：「自己是當地人，如果不認識自己的文化，要如何維護、愛護它？我從漢人的教育體系取得學歷，卻不擅長達悟族打獵、捕魚、農耕等技能，所以希望透過文化採集、參與研習課程，來慢慢裝備自己。」
隨著觀光產業興盛，居民有著深刻的體會，更有深沉的焦慮，經營民宿的謝路人坦言：「蘭嶼一定會走向觀光，有遊客來才有收入，但這也侵犯我們的生活和文化禁忌，應該由主人來設置防線與禁區，彼此尊重，也藉此推廣我們的文化。」經營藝品店的江百琦在兜售商品的同時，也不忘向遊客介紹蘭嶼的在地特色，對於傳統文化的流失不免憂心，她表示：「文化、語言非常重要，現在的小孩都不會講族語了，很多傳統儀式都需要用到，不知道該怎麼辦！」
離開家鄉到高雄就讀大學的謝佳琳，也在片中訴說不捨的心情：「一開始很興奮，但新鮮感過了就覺得悶，沒有像在蘭嶼可以那麼自在。」今日北上參與首映會，她說：「看過片子，讓我了解什麼是『拍手歌』，也更認識家鄉族人的故事。」公視董事長胡元輝也特地出席首映會給予支持：「紀錄片推廣是公視重要的任務，去年董事會也通過一筆特別預算，將繼續支持紀錄片工作者，感謝導演的耕耘，在此表達敬意。」
《島上》歷經2年的拍攝製作期，導演林琬玉坦言，氣候影響與交通不易，是最大的挑戰：「這是拍片20幾年來，碰到最多挑戰的一部作品，因為夏天觀光季節，島上的朋友忙著營生，無暇它顧；冬天東北季風強烈侵襲，登島不易。儘管如此，團隊仍拜訪了蘭嶼6次，最長連住2個月。」她希望透過這部紀錄片，讓大家更認識這座美麗的島嶼與島上人民的生活處境。
紀錄觀點在年底推出多部永續系列紀錄片，除了以蘭嶼為題材的《島上》，12月7日於公視頻道播出、公視+同步上架。另外，洪淳修導演的《那些鳥事》以第一人稱記錄與兒子的對話，12月14日晚間10點將播出；由生態導演簡毓群執導的《鯨天》12月21上映，內容描寫東海岸鯨豚保育者余欣怡及林東良的生命故事。
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