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一見雙雕藝術季12/16開幕 七股遊客中心海廢地景藝術亮相

▲一見雙雕藝術季12/16將在七股遊客中心開幕（圖／記者張振興攝，2023,12,06）
▲一見雙雕藝術季12/16將在七股遊客中心開幕（圖／記者張振興攝，2023,12,06）

記者張振興/台南報導

由雲嘉南濱海國家風景區管理處與台鹽實業股份有限公司合辦的「2023一見雙雕藝術季」即將於12月16日開幕，為歡慶台南400生日快樂，邀請超高人氣的三麗鷗大明星：Hello Kitty、酷企鵝及蛋黃哥，一同齊聚台南來慶生，他們也將在12月16日當天早上，在七股鹽山與大家一同為「2023一見雙雕藝術季」揭開序幕。

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處長許宗民表示，今年是一見雙雕藝術季第12年舉辦，首次與三麗鷗合作，將三位大明星融入雲嘉南在地特色，於台南七股鹽山共同打造9座充滿想像、可愛、最高、最大的作品。同時在七股遊客中心與在地居民共同攜手合作，串聯蚵殼、竹蚵架、漂流木等，以在地所蒐集到的海洋廢棄物，創作4座蘊含永續環保巧思的海廢地景藝術，期盼透過一見雙雕藝術季的展出，展現雲嘉南管理處推動永續旅遊的觀光核心價值。

▲七股遊客中心與在地居民共同攜手合作，以在地所蒐集到的海洋廢棄物，創作蘊含永續環保巧思的海廢地景藝術（圖／記者張振興攝，2023,12,06）
▲七股遊客中心與在地居民共同攜手合作，以在地所蒐集到的海洋廢棄物，創作蘊含永續環保巧思的海廢地景藝術（圖／記者張振興攝，2023,12,06）
「2023一見雙雕藝術季-三麗鷗大明星暢遊台南400」將於12月16日開展至113年3月10日止為期3個月，12月16日當日10點舉辦開幕活動及雲嘉南觀光圈市集，在聖誕節假期12月23、24日17:00-20:30將有夜間限定「鹽山光雕秀」，並且視當日風況有機會欣賞「夜光風箏」，不用出國也能感受浪漫的白色耶誕節點燈。同時12月16日及12月23日、12月24日這3天，凡穿戴與三麗鷗Hello Kitty、酷企鵝、蛋黃哥相關之衣服或配件來到七股鹽山，在活動現場與鹽雕合影並於個人臉書打卡上傳，即可獲得一見雙雕藝術季與三麗鷗聯名推出的限定款紀念明信片1組，每日限量200份，當日上午11時開始發送。另外活動期間，遊客持活動摺頁截角即可向七股遊客中心成功鹽體驗館兌換鹽霜淇淋1支，數量有限送完為止。

▲七股遊客中心與在地居民共同攜手合作，以在地所蒐集到的海洋廢棄物，創作蘊含永續環保巧思的海廢地景藝術（圖／記者張振興攝，2023,12,06）
▲七股遊客中心與在地居民共同攜手合作，以在地所蒐集到的海洋廢棄物，創作蘊含永續環保巧思的海廢地景藝術（圖／記者張振興攝，2023,12,06）
今年冬天邀請大家和三麗鷗大明星一起暢遊台南400，安排一趟又甜又鹹的白色雲嘉南雙雕之旅。更多豐富有趣活動資訊，歡迎搜尋「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁查詢。

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