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北影影后新婚3個月不幹了！王彩樺傳授李亦捷「著床」妙招

▲「北影影后」李亦捷（左）新婚3個月宣布停工，王彩樺傳授「著床」妙招。（圖／記者吳翊緁攝）
▲「北影影后」李亦捷（左）新婚3個月宣布停工，王彩樺傳授「著床」妙招。（圖／記者吳翊緁攝）

記者蔡依庭／台北報導

李亦捷、王彩樺、王嵐申、黃浩詠、羅申、簡宗福今（6）日出席公視台語台《殺手老不休》記者會，男主角莊凱勛則有事沒出現。「北影影后」李亦捷今年9月結婚，為了備孕已經正式停擺所有工作，老經驗的王彩樺則是給出諫言：「出國散散心、度假心情放鬆，情慾就來了，這樣很容易著床，然後要算危險期，那幾天趕快出國，找免簽證國家，直接進飯店。」

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31歲李亦捷原本人生藍圖是28歲生小孩，現在已經延遲了，為了可以順利「生產」，已經停止所有工作。不過他們夫妻沒打算要去蜜月旅行，因為交往時已經很常出國了，而且她的攝影師老公曾崴榆（雞蛋）想多賺一點錢。雖然王彩樺給了去旅行求子的建議，但李亦捷坦言，現在去旅行反而很有壓力，因為大家都說可以著床，如果沒成功怎麼辦！

▲李亦捷想趕快懷有baby。（圖／記者吳翊緁攝）
▲李亦捷想趕快懷有baby。（圖／記者吳翊緁攝）
王彩樺以過來人經驗大方分享「著床經驗」，透露因為35歲才結婚，所以已經是高齡產婦，特別找專業醫生幫忙算排卵期，笑說：「要不然就白做了。」為了不浪費每次精力，「時間到了，就算老公生病也叫他起來做功課。」

該劇描寫殺手的退休生活，王彩樺認為自己不會有退休的一天，篤定地說：「我應該永遠不會退休，因為這是一個我非常喜歡的舞台。老了之後可以減少拍戲，放輕鬆不要有壓力，舒舒服服的。」李亦捷也不急：「現在我的狀態是讓自己好好放鬆休息備孕，還沒想到那麼遠，但希望身體可以很健康，當一個靈活的老人。」《殺手老不休》12月9日晚上9點於公視台語台第14頻道播出。

▲《殺手老不休》今舉辦上檔記者會。（圖／記者吳翊緁攝）
▲《殺手老不休》今舉辦上檔記者會。（圖／記者吳翊緁攝）
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