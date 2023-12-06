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蘋果將兩款舊iPhone、iPad Pro列入「過時」　再兩年壞掉沒得修

▲蘋果再度更新「過時」產品清單，第一代iPhone SE和iPad Pro 第二代都入列，預計兩年後恐會列入「停產」，屆時就無法獲得硬體維修。(圖／記者周淑萍攝)
▲蘋果再度更新「過時」產品清單，第一代iPhone SE和iPad Pro 第二代都入列，預計兩年後恐會列入「停產」，屆時就無法獲得硬體維修。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

蘋果過時產品再+2！蘋果更新過時商品清單，將2016年發表的初代iPhone SE、第二代iPad Pro列入過時名單，而只要列入過時的產品清單內的話約2年後就會停產，意味著產品無法支援維修服務。近期如果上述的兩款過時產品有異常，建議盡快維修，否則之後恐怕壞掉沒得修。

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手上還有第一代的iPhone SE嗎？蘋果更新最新過時商品清單，將2016年發表的iPhone SE 和2017年的12.9 吋的 iPad Pro 列入過時，而所謂的過時產品是指 蘋果停止銷售超過 5 年，但未滿 7 年的產品。等待停止銷售超過7年後則會被列入「停產」，停產後也不會生產該產品所有的硬體維修，而Monster的 Beats 產品無論在何時購買，都會被視為停產，不支援維修。 

▲Apple公布台灣iPhone SE售價及預購日期（圖／取自Apple官網）
▲2016年推出首款iPhone SE，列入「過時」名單。（圖／取自Apple官網）
iPhone SE在2016年推出第一代，隨後2020年、2022年都還有後續機，產品定位在高性價比，可以用較低價格，配置較舊款的處理器和設計。另外一款過時產品則為iPad Pro 二代，產品為2017 年推出，可以在背蓋上看到A1670型號字樣，Wi-Fi + 行動網路版本則為 A1671。如果兩款過時機型目前有狀況的話，建議可以盡快進行維修，因之後官方不會再生產相關的硬體，若損壞很有可能就無法得到修復了。

▲2017年的12.9 吋的 iPad Pro。（圖／翻攝官網）
▲2017年的12.9 吋的 iPad Pro。（圖／翻攝官網）

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