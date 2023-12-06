中市府提新設商辦場「共享車位」　議員：不要無法無天

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李中指出，近來許多住宅開發業者向他陳情表示，其開發設計案送都市設計審議時，都被交通局的建築物交通影響評估委員，強硬要求要列入共享車位的設計，否則就不簽核；造成其開發期程不斷延宕、開發成本不斷增加。
李中表示，經他查詢停車場法，只有第19條和共享車位有些微關聯，但需納入都市計畫內；而依據內政部頒佈的都市設計審議作業注意事項，也明訂都市設計審議應以都市計畫書圖及自治法規有規定者為限。
李中當場詢問交通局、都發局、法制局三局局長，三位局長都表示，目前沒有共享車位的專有自治條例，也還沒有納入都市計畫相關法規。
李中說，依法行政是法治國家政府施政的基本原則，他提醒交通局不要讓委員把個人的理念凌駕於法令之上，應依法完成相關審議，不要再耽誤時程了。
交通局表示，為使既有停車空間有效利用，交通局鼓勵商辦大樓、市屬機關及各級學校等將既有停車空間時段性(夜間、例假日等)釋出供民眾共享使用，增加當地停車供給。因此有關大型商辦大樓開發部分，交通局評估審查交通影響時，建議其除應滿足內部化停車需求，若有剩餘停車空間或使用特性有時段性區分時，可申請停車場登記證開放供周邊居民收費使用，並可採智慧停車系統的管理方式，以降低開發後所造成的社會成本負擔，協助紓緩周邊停車供需不平衡問題，也增進公共使用效益。
交通局說，交通局亦鼓勵大專院校釋放其停車空間供民眾共享使用，目前台中市已有台灣體育大學、逢甲大學、中國醫藥大學(水湳校區)及東海大學等4所大專院校完成開放，共提供汽車約666格、機車約1,167格。交通局將持續評估市屬機關及各級學校開放共享相關措施，並優先以「太平區坪林圖書館」分時段共享概念(日間-洽公、夜間-居民)為試辦場域。