綠營要侯友宜為曝精障患者個資道歉 新北藍營：同標準要求賴清德
針對新北市議會民進黨團今（6）日上午召開記者會，要求國民黨總統候選人侯友宜應為曝光精神疾病患者個資道歉否則就退選，國民黨新北市議員王威元、呂家愷、黃心華下午也召開記者會反擊，要求民進黨應該以同樣標準要求民進黨總統候選人賴清德，為當初在發生板橋偽藥案事件造謠道歉，否則沒有資格選總統。
記者吳嘉億／新北報導
王威元表示，新北市衛生局已認為侯友宜競選辦公室是引用當年的新聞畫面，沒有違反「精神衛生法」，強調若認為侯友宜競選辦公室有違法之處，請衛福部立刻依法開罰，但看到今日衛福部長薛瑞元終於老實說「沒有到違法的程度」。
「民進黨議員在開記者會之前，功課應該要先做好」！黃心華批評說到，衛福部2017年曾經就精神病患加害被害人案件做出解釋，說明只要符合法院判決事實、不誇大、不歧視，就可正常報導，因本案經過法院判決、且是社會重大案件，只要符合事實，都能正常報導，反批民進黨以政治干預專業。
呂家愷也說到，賴清德先前曾在致詞時以「精神分裂」批評國民黨的兩岸政策，用詞不當，造成思覺失調病友和家屬的傷害，3天後才出來道歉；另賴清德在板橋幼兒園餵藥事件中指控有幼兒園餵食孩子彩虹藥水，痛批賴清德及其陣營傷害第一線幼教人員，撕裂親師關係、製造家長恐慌，在司法檢調釐清真相後，至今仍沒有向幼教人員和家長道歉，若依照民進黨開記者會的標準，黨主席賴清德及發言人戴瑋姍早該辭職。
王威元最後強調，惡意扭曲發言就是帶頭造謠，今日也用同樣的標準檢視賴清德，若不為幼兒園餵藥案造謠道歉，就沒有資格選總統。