▲癌王殺進體壇！　「撞球之子」楊清順肺癌病逝享年45歲

我是廣告 請繼續往下閱讀
中華民國撞球總會在臉書發文，悼念楊清順離世，「感謝你，曾經為台灣撞球，寫下美好又絢麗的一頁篇章。曾幾何時，一支筆會比球桿…變得如此的沉重而難提起…。」最後更寫下，「致一代傳說，撞球之子楊清順（1978.04.03-2023.12.06）」。對於愛徒英年早逝，會長趙豐邦難過得說不出話，「雖然病情嚴重，還是希望阿順可以多撐幾年，沒想到這麼快就走了!」
國人最新十大癌症！ 肺癌擠下15年冠軍大腸癌根據國健署公布最新110年癌症登記資料分析結果，平均每4分19秒有1人罹癌，十大癌症排名洗牌，肺癌擠下蟬聯寶座15年的大腸癌，成為新「癌王」。
吳昭軍表示，雖然110年與109年比較下，整體癌症人數有下降，但未來是否為下降趨勢還不一定，受到COVID-19疫情影響，癌症篩檢有下降的情形，但疫後已經恢復，衛福部有提供5癌篩檢服務，提醒民眾若符合資格，應盡早前往篩檢，才能及早發現、及早治療，降低死亡風險。
高風險群做篩檢 搭配戒菸更保險目前國民健康署推動的低劑量電腦斷層掃描（LDCT）肺癌篩檢，補助對象包含：
．具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌。
．重度吸菸者：50至74歲且吸菸史達30包-年(備註)以上，戒菸未達15年之重度吸菸者。
肺癌篩檢5分鐘 還沒參加看過來
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60157
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw