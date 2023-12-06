聽見年輕人心聲 蕭美琴：看不到願景、生活困苦、賴蕭很無趣
民進黨副總統候選人蕭美琴接受Yahoo TV《齊有此理》，被問及要如何搶攻年輕族群，她表示自己不是選舉專家，返台後也很想了解年輕人的心聲，聽到主要意見包含藍綠兩黨紛爭看不到未來與願景；其次是這幾年生活困苦，期盼獲得更多的照顧；最後則是認為賴蕭配很無趣，太穩健與保守。自己則希望有機會能多與年輕人互動，不單純是拉票，而是能知道年輕人的心聲與回饋。
記者陳威叡／台北報導
蕭美琴擔任賴清德副手後，被外界認為有助於搶攻年輕選票，對此蕭美琴表示，自己不是選舉專家，也才剛返台，一直想了解台灣社會脈動與年輕人的心聲，聽到的聲音很多，主要有三點分別是，首先兩黨之間紛爭讓年輕人看不到未來與願景；其次，這幾年生活過得很辛苦，希望獲得更多的照顧，最後則是覺得賴蕭配很無趣，可能是太穩健與保守，講話又很無聊。
對於年輕人的心聲，蕭美琴說，這些回饋都要一一去處理，首先講到政治的紛擾，認為應該要跳脫它，用更大的氣度凝結台灣的共識，讓大家覺得政治有未來、有希望，而是不是每天吵吵鬧鬧。
此外，台灣在整體經濟表現讓很多國家羨慕，但是沒有讓年輕人有立即的感受，股市飆漲同樣房價也在飆，所以需要更細緻的政策來照顧這些生活越來越辛苦的年輕人，在處理高房價部分，也有很多帖處方，包括社會住宅、包租代管與補貼性的措施，另外有學費的補助等，希望減緩大家的壓力。
最後則是講話無趣的部分，蕭美琴說，在外交工作上不容出錯，所以自己這幾年變得比較謹慎保守，但她也曾與賴清德分享過，對外政策就是求穩定，對內政策應該可以有很多創新，但兩人不是演藝人員，不是每天講笑話讓大家開心過日子。而主持人提醒賴清德很會講笑話時，蕭美琴也打趣說「所以就讓他講啊」，自己則可以給大家很認真的態度，誠懇來了解問題。