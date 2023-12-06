全面啟動陸戰！賴清德下動員令：縣市議員有責任區要做這些事

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此外，各縣市議員將分配責任選區及里，就是其責任區，比照2021年四大公投形式，輔選成果好的將頒發獎狀鼓勵。
黨內人士補充，有些選情緊繃區，立委參選人希望議員能多幫助，因此才有該提案，而議員在基層具有實力，現在立委拚國會過半，議員很重要，某些選區須靠基層議員拉抬，號召支持者、樁腳，「大家分進合擊，團結一致，力拚勝選」。
對於該動員令，賴清德在中常會中表示，民進黨能否「總統勝選、國會過半」，攸關台灣能否繼續走在「確保主權、民主繁榮、接軌國際」的正確道路上，需要所有同志齊心協力，全力拚勝，各縣市議員擁有深厚基層實力，是民進黨的中堅力量。
賴清德指出，「我在此下達動員令，請全體縣市議員依照黨部及各縣市競總規劃，全力投入輔選工作，努力邁向勝選」，相信議員們的努力，民進黨支持者必然會感受到，從而激發熱情，共同投入，各縣市議員本次輔選工作，表現傑出、良好者將予以表揚。
另有鑑於去年九合一選舉賄選情況嚴重，賴清德說，選前30天衝刺期，希望司法單位能夠將反賄選列為重點工作，落實查賄，也請各地方黨部、各地競選總部及所有支持者一起來抓賄選，嚴防賄選情況發生。
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