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全面啟動陸戰！賴清德下動員令：縣市議員有責任區要做這些事

▲總統大選倒數，賴清德下動員令。（圖／李柏毅競選辦公室提供）
▲總統大選倒數，賴清德下動員令。（圖／李柏毅競選辦公室提供）

記者陳佩君／台北報導

總統、立委選舉倒數38天，民進黨主席賴清德今（6）日在中常會下達動員令，要求全體縣市議員依照黨部及各縣市競總規劃，全力投入輔選工作。據指出，民進黨將全面啟動陸戰，要求議員站路口、掃市場、家戶拜票等，把組織能量最大化。

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據轉述，民進黨秘書長許立明今在中常會中提出臨時提案。他表示，先前各縣市議員已陸續掛聯名看板、發送大型造勢的動員簡訊，組織部將通知各縣市競選總部，要各縣市議員全面啟動陸戰，包含站路口、掃市場、家戶拜票等；此外，也要求各縣市議員穿著所屬選區立委參選人競選標誌及名字的服裝，盡力握住每雙手、深入家戶。

此外，各縣市議員將分配責任選區及里，就是其責任區，比照2021年四大公投形式，輔選成果好的將頒發獎狀鼓勵。

黨內人士補充，有些選情緊繃區，立委參選人希望議員能多幫助，因此才有該提案，而議員在基層具有實力，現在立委拚國會過半，議員很重要，某些選區須靠基層議員拉抬，號召支持者、樁腳，「大家分進合擊，團結一致，力拚勝選」。

對於該動員令，賴清德在中常會中表示，民進黨能否「總統勝選、國會過半」，攸關台灣能否繼續走在「確保主權、民主繁榮、接軌國際」的正確道路上，需要所有同志齊心協力，全力拚勝，各縣市議員擁有深厚基層實力，是民進黨的中堅力量。

賴清德指出，「我在此下達動員令，請全體縣市議員依照黨部及各縣市競總規劃，全力投入輔選工作，努力邁向勝選」，相信議員們的努力，民進黨支持者必然會感受到，從而激發熱情，共同投入，各縣市議員本次輔選工作，表現傑出、良好者將予以表揚。

另有鑑於去年九合一選舉賄選情況嚴重，賴清德說，選前30天衝刺期，希望司法單位能夠將反賄選列為重點工作，落實查賄，也請各地方黨部、各地競選總部及所有支持者一起來抓賄選，嚴防賄選情況發生。

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