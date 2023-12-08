祥龍繞瓶酒飄金！燦耀金春金龍版高粱　純金箔入酒奢華上市

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除卻金龍瓶身設計所湧現的祥瑞喜氣之外，酒體更是貴氣逼人。在濃厚的酒液裡，飄散著無數日本頂級純金箔，搭配著祥龍戲珠圖，好似金龍環繞著金彩祥雲直奔天際。喝著燦耀金春金門高粱酒，每一口都能感受到尊貴龍氣，彷若漩渦不斷把好運吸過來。帶著這樣的氣迎接新的一年，怎麼會不旺！
「燦耀金春金門高粱酒（金龍版）」的風味同樣繽紛不俗。口感如細密的龍鱗舖滿了每一寸味蕾，毫無高粱常見的刺激性，糧香四溢令人生津，實在「金柔順」；中段甜潤的果香、溫婉的花香與甜酒釀似的穀香如雲朵般鬆軟綿密，交織出「金馥郁」的絕美風味；最後的尾韻勾出了淡雅的窖香、麴香，層層疊疊就像祥龍繞樑那樣迂迴不斷，餘韻縈繞喉頭「金持久」。每一口都能感受到豐富又貴氣十足的「三金口感」，絕對忍不住再接一杯，越喝越旺運氣自然來！
祥龍繞瓶酒飄金，祥瑞到家福臨門。想要「金彩」好兆頭，就喝這一款！「燦耀金春金門高粱酒（金龍版）」不論是闔家圍爐一起喝來招財納福，或是走春送禮分享喜氣表心意，都是很好的選擇。即日起於全台各地區酒類專賣店陸續開賣；12/7(四)起於7-11、全家超商開放洽詢，建議售價2,580元，賀歲加碼每購買一盒「燦耀金春金門高粱酒（金龍版）」，就贈送「300ml-2015年灌裝58金高千日醇」乙瓶（實際價格、庫存及販售方式，請依各通路為準），趕緊手刀搶購，為龍年招來富貴吉運新氣象、醇順美好！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！