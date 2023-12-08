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祥龍繞瓶酒飄金！燦耀金春金龍版高粱　純金箔入酒奢華上市

▲「燦耀金春金門高粱酒 (金龍版)」呼應龍年的到來，以「祥龍戲珠卷豐年」為設計，要將一年的財氣、福氣與貴氣通通卷進瓶中。(圖／品牌提供)
▲「燦耀金春金門高粱酒 (金龍版)」呼應龍年的到來，以「祥龍戲珠卷豐年」為設計，要將一年的財氣、福氣與貴氣通通卷進瓶中。(圖／品牌提供)

生活中心/綜合報導

十二地支走了一圈，又到了華人最愛的龍年。自古以來不論是帝王將相或是成功人士，都與龍的象徵息息相關；作為四大神獸之首，龍集結了尊貴、成就與不凡於一體；龍年的到來勢必帶來富貴福氣新氣象！龍年想要有好福氣，首推這款金門酒廠新出的「燦耀金春金門高粱酒 (金龍版)」！今次設計主打「祥龍戲珠卷豐年」，把龍年財氣、福氣、貴氣通通卷進這一瓶，讓你新的一年不僅福氣滿滿，荷包也大豐收；搭配豪奢純金箔酒體，吉祥中又帶著典雅、喜慶裡不落俗氣。有了這瓶不只可以招財納福，更是找到一支值得放在客廳大方展示的藝術品。

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傳說中，龍的嘴裡有著一顆寶珠，象徵著財富與吉祥；而牠三不五時便會吞吐這顆寶珠，拿出來把玩。於是，「燦耀金春金門高粱酒（金龍版）」便是以此為典故，用璀璨金搭配，描繪出環繞整個瓶身的祥龍戲珠圖；人說雲從龍、風從虎，背景更以祥雲為襯，拉抬金龍氣勢。

▲酒液添加日本頂級純金箔，在光照下閃閃發光、貴氣十足，搭配著祥龍戲珠圖，好似金龍環繞著金彩祥雲直奔天際。(圖／品牌提供)
▲酒液添加日本頂級純金箔，在光照下閃閃發光、貴氣十足，搭配著祥龍戲珠圖，好似金龍環繞著金彩祥雲直奔天際。(圖／品牌提供)
除卻金龍瓶身設計所湧現的祥瑞喜氣之外，酒體更是貴氣逼人。在濃厚的酒液裡，飄散著無數日本頂級純金箔，搭配著祥龍戲珠圖，好似金龍環繞著金彩祥雲直奔天際。喝著燦耀金春金門高粱酒，每一口都能感受到尊貴龍氣，彷若漩渦不斷把好運吸過來。帶著這樣的氣迎接新的一年，怎麼會不旺！

「燦耀金春金門高粱酒（金龍版）」的風味同樣繽紛不俗。口感如細密的龍鱗舖滿了每一寸味蕾，毫無高粱常見的刺激性，糧香四溢令人生津，實在「金柔順」；中段甜潤的果香、溫婉的花香與甜酒釀似的穀香如雲朵般鬆軟綿密，交織出「金馥郁」的絕美風味；最後的尾韻勾出了淡雅的窖香、麴香，層層疊疊就像祥龍繞樑那樣迂迴不斷，餘韻縈繞喉頭「金持久」。每一口都能感受到豐富又貴氣十足的「三金口感」，絕對忍不住再接一杯，越喝越旺運氣自然來！

▲想要「金彩」好兆頭，就喝這一款！「燦耀金春金門高粱酒（金龍版）」為龍年招來富貴吉運新氣象，快手刀搶購，要買要快。(圖／品牌提供)
▲想要「金彩」好兆頭，就喝這一款！「燦耀金春金門高粱酒（金龍版）」為龍年招來富貴吉運新氣象，快手刀搶購，要買要快。(圖／品牌提供)
祥龍繞瓶酒飄金，祥瑞到家福臨門。想要「金彩」好兆頭，就喝這一款！「燦耀金春金門高粱酒（金龍版）」不論是闔家圍爐一起喝來招財納福，或是走春送禮分享喜氣表心意，都是很好的選擇。即日起於全台各地區酒類專賣店陸續開賣；12/7(四)起於7-11、全家超商開放洽詢，建議售價2,580元，賀歲加碼每購買一盒「燦耀金春金門高粱酒（金龍版）」，就贈送「300ml-2015年灌裝58金高千日醇」乙瓶（實際價格、庫存及販售方式，請依各通路為準），趕緊手刀搶購，為龍年招來富貴吉運新氣象、醇順美好！

 

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