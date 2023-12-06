星宇航空攜手米其林餐廳！頭等艙新菜色　12/16舊金山首航上線

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本次星宇航空與Taïrroir攜手為頭等艙旅客完整設計從前菜、主菜到甜點，共五道翻玩台灣味的新潮法式料理，主廚融合了台灣辦桌文化、在地街頭小吃元素、東西方餐點的共通點和季節特色食材等，透過這五道料理，向世界的乘客展演台灣獨有的風味樣貌與人文歷史。
前菜「龍是為著你」龍蝦沙拉靈感來自台式辦桌菜餚，製成龍蝦三明治，搭配龍蝦濃湯為旅客暖胃；「鱔解人意」則創意結合台式及美式街頭小吃：台南鱔魚意麵及塔可餅，將酥脆鱔魚夾在塔可餅中，點綴藍紋起司增添風味；主菜「不哞而何」源自法國家庭料理「火上鍋」，入口即化的澳洲和牛頰搭配時令蔬菜，沾取暗藏台味的沙茶雷莫拉蛋黃醬，與回憶中的沙茶火鍋不謀而合；甜點「莓海羅盤」結合薑及黑糖元素製成的磅蛋糕，搭配酸甜草莓與羅勒冰沙，個性辛香中搭襯著優雅細緻的甜味，為用餐畫下美好的句點；為蔬食旅客打造的主菜「星昂栗宇」，將千層板栗製成栗子塔，搭配黑松露菜捲，無肉料理也同樣驚艷味蕾！
星宇航空策略長劉允富表示，星宇航空自創立以來秉持要讓更多人認識台灣的初衷，在機上服務用品、餐飲的規劃都挑選優異的台灣品牌進行合作，目前為止受到了諸多的正評及肯定。而此次與今年剛摘下米其林三星的「Taïrroir」合作，希望能再次突破機上餐點的既有印象，讓台灣料理職人的理念跟著星宇航空，推展到全世界。星宇航空台北-舊金山航線開航初期每週三班，並將於2024年3月20日起增班為每日飛航，由新型A350執飛，嶄新客艙搭配全新的米其林三星級美味餐食，星光熠熠，將為旅客帶來最頂級的飛航體驗。