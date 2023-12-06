為職場健康安全打拚！高雄市長陳其邁表揚職安衛生優良單位及人員

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陳其邁說，高雄市政府也與中央共同合作，籌組職業安全衛生輔導團，3年來已輔導100家企業改善職場環境，並申請超過400萬元的補助，且至今已成立33個安衛家族，包括相關的局處機關也響應成立，從公部門以身作則，團結公、私部門的力量，共同守護勞工朋友的安全健康。
高雄市政府勞工局局長周登春指出，高雄市4家獲選勞動部推行職業安全衛生的優良單位及特色，分別為1.中鴻鋼鐵公司酸鍍廠，取得TOSHMAS驗證，推動主管動態安全觀察，利用CCTV或拍攝影片觀察人員動態作業，發掘不安全行為。2.長興材料工業公司路竹廠取得健康職場認證，協助勞研所完成多項專案，如高空工作車定檢案，安全衛生管理制度完善。3.長興材料工業公司大發廠取得健康職場認證，實施母性保護措施，將無塵服做顏色辨識、變更拉鍊位置利於孕婦使用，安全衛生管理制度完善，落實工作安全分析。4.互助營造公司職業災害及職業病預防設施內容豐富完善，確保工地工作者安全衛生。
而獲得高雄市優良單位獎肯定的事業單位，有台灣港務公司高雄港務分公司、台灣電力公司南部發電廠、義守大學，以及漢翔航空工業公司發動機事業處。
至於獲選勞動部推行職業安全衛生優良人員，有台灣中油公司石化事業部莊棠元、漢翔航空工業公司發動機事業處葉昱妘等2位，都是在專業領域作出貢獻，讓管理更科學，降低職災的風險有顯著績效。
而榮獲高雄市推行職業安全衛生優良人員有5位，分別為義守大學陳世杰、台灣港務公司高雄港務分公司趙云瑄、互助營造公司(高雄台積電F22P1)新建工程邱元鴻、台灣塑膠工業公司仁武廠陳信仁，以及空軍第3後勤指揮部張珮騏等人。