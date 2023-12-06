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冬天不只下雪很浪漫！「冰霰、霧淞」是什麼？一文搞懂雪的分類

▲冬季時，東北季風和鋒面水氣搭配氣溫，台灣區也有下雪機會，而有時條件不夠好，則會降下冰霰或霧淞。（圖／NOWnews資料照）
▲冬季時，東北季風和鋒面水氣搭配氣溫，台灣區也有下雪機會，而有時條件不夠好，則會降下冰霰或霧淞。（圖／NOWnews資料照）

記者張志浩／綜合報導

每每到冬季有東北季風或鋒面影響時，只要水氣夠多且氣溫夠低的情況下，台灣不少山區也都有下雪的機會，不過當水氣、氣溫其中一項條件較為不足時，包括玉山、武嶺、合歡山等地，雖然下不了雪，但也常出現「冰霰、霧淞」等景象，把世界染的一片雪白，對此中央氣象署也教民眾如何分辨這些美景，以及其出現的原因。

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🟡雪的成因

雪主要是氣態水在冰晶表面凝華（氣態直接形成固態），逐漸構築一層層結晶​，最終形成一片雪花​。雲朵裡同時存在水的氣、液、固體​，在特定溫度等條件下，​​「液態水表面蒸發的氣態水」​速度高於「​冰晶表面蒸發的氣態水​」時，氣態水就會在冰晶表面逐漸結晶、形成雪花​。

雪的形狀呈規則的水結晶狀，依當天濕度、氣溫，​會有六角、柱、扇、針狀等變化，​在氣象觀測上，雪的強度按特性分為「微雪」、「小雪」、「中雪」、「大雪」，「微雪」表示飄落的雪片，不足以讓表面全部遮蓋或全濕；「小雪」則是能見度到達或超過1公里以上；「中雪」是能見度小介於0.5公里至1公里而；「大雪」為能見度不足0.5公里。

▲玉山今早下雪了，創史來「最晚初雪」。（圖／中央氣象局提供）
▲雪的形狀呈規則的水結晶狀，依當天濕度、氣溫，​會有六角、柱、扇、針狀等變化。（圖／中央氣象署玉山觀測站提供）
🟡冰霰的成因

冰霰主要是「過冷水」遇到觸發結晶的結晶核，例如微小塵埃、一顆冰晶時，會快速地在表面凍住、變成固體​，此時雲朵裡其它的過冷水也會跟著持續此過程​，最終形成一顆顆霰落下；而所謂的​「過冷水」，定義為「溫度低於攝氏0度的水」，​在地表時，水低於攝氏0度會結冰​，但在高空雲層裡，可能會因爲缺乏觸發結晶的凝結核​，因此水過冷水仍保持液態​​。

氣象署說明，由於冰霰是急速凍結的物質，因此粒子內含有很多空氣，結構比較鬆散。形狀接近球狀，降落時空氣阻力較小，會像自由落體快速落下，霰一般會在下雪之前或與雪同時落下，當天空中出現白色固體降落速度不同，就是雪和霰同時落下的現象。

▲冰霰主要是「過冷水」遇到觸發結晶的結晶核，形狀接近球狀，降落時空氣阻力較小，會像自由落體快速落下。。（圖／氣象局玉山觀測站提供）
▲冰霰主要是「過冷水」遇到觸發結晶的結晶核，形狀接近球狀，降落時空氣阻力較小，會像自由落體快速落下。（圖／中央氣象署玉山觀測站提供）
🟡霧淞的成因

霧淞形成的原因，主要是「過冷的水點撞擊暴露物體上迅速凍結」，形成白色或乳白色不透明冰粒聚積物，相較於白霜，霧淞的密度大且質地較硬，主要由分散的冰粒構成，密度約每立方公分0.2至0.3克。​

▲霧淞是「過冷的水點撞擊暴露物體上迅速凍結」，形成白色或乳白色不透明冰粒聚積物，畫面相當美麗。（圖／中央氣象署提供）
▲霧淞是「過冷的水點撞擊暴露物體上迅速凍結」，形成白色或乳白色不透明冰粒聚積物，畫面相當美麗。（圖／中央氣象署玉山觀測站提供）

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