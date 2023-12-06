瀕死小牛被救下「2年後竟變成狗」！牧場曝驚人舉止：40年沒見過
南韓一座牧場多年前冬夜迎來一頭小牛的誕生，由於小牛身體孱弱被母牛拋棄，牧場主人便將小牛收編並細心照料，沒想到小牛竟從此變成了一隻狗，不願接近同類，並每天跟在主人身後形影不離，還會挺身而出保護主人。小牛種種充滿靈性的舉止，也讓牧場主人傻眼喊：「養牛40年從沒見過這種狀況。」
記者賴禹妡／綜合報導
南韓SBS電視台節目《動物農場與動物觀察》（동물농장x애니멀봐）曝光了一個動人的故事，小牛達亨（다행이）在多年前冬夜裡被生下，卻因天生健康狀況不佳，出生沒多久就全身僵硬冰冷，連站起來的力氣都沒有，母牛眼看孩子幾乎沒動，判斷牠生存機率極低，便獨自起身離開了。
牧場主人及工人發現達亨雖然身體冰冷，但還有一絲微弱的氣息，便努力將牠帶回室內搶救，這才讓達亨從鬼門關前被驚險救回。但當達亨重新被帶到母牛面前時，牛媽媽卻已經不認得這個孩子，牧場工人只好收編達亨，並將牠視為自己的孩子，每天細心照料達亨。
達亨在牧場工人照顧下慢慢長大，如今已經變成一頭健康的小牛，但達亨卻完全不像普通的牛，而是如同小狗般黏人，每天都緊跟在主人身旁，甚至察覺到主人有危險時，還會挺身而出保護主人。面對達亨成長後的轉變，牧場主人也相當吃驚，直言自己養了40多年的牛，從沒見過這種景象，強調達亨連同類都不願親近，現在根本已經完全變成了狗，而不是牛，「完全就是我家員工養的寵物」。