女老師突然背超痛　一查脊椎竟骨折！新療法「打地基」克服骨鬆

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這項研究由長庚醫院骨科團隊與全球知名的與美國梅約醫學中心共同完成，共分析1280名接受脊椎骨水泥椎體成形術的患者資料，成果已於2021年9月發表於歐洲脊椎醫學會官方刊物《歐洲脊椎期刊》（European Spine Journal）。
林口長庚骨科部主任傅再生說，此結論凸顯高黏稠度骨水泥椎體成形術可有效治療壓迫性脊椎骨折，深具意義，特別是在台灣這種骨質疏鬆症高風險地區。
基隆長庚骨科部脊椎科主任林東儀則說，世界衛生組織（WHO）數據顯示，骨質疏鬆症已被認定為全球第二重大流行病，國內有高達160萬名患者，其中有95萬名女性。
基隆長庚骨科部主治醫師蔡松航表示，骨水泥椎體成形術是在影像導引下，將骨水泥注入損壞的椎體，可穩固椎體，提供人體支撐，同時快速緩解疼痛，改善病人的生活品質。
蔡松航指出，骨水泥成份為甲基丙烯酸甲酯 （Polymethyl methacrylate,PMMA），可塑性高，將其與粉劑和溶劑混合，硬化固定後，形狀無法再改變，相當堅固，不過傳統的低黏稠骨水泥呈液體狀，出現滲漏的機率可高達50%，雖多數僅有少量滲漏，不致造成影響，但滲漏太多時，則可能壓迫脊髓或其他重要組織、器官，引起嚴重併發症。
針對新式骨水泥，蔡松航說明，其黏稠度高，質地類似黏土，因凝固時間較慢，可更均勻推入，不致因壓力而竄流，明顯降低滲漏與併發症的風險；此外，傳統骨水泥在攪拌、硬化過程中，會釋放熱能，而高黏稠度骨水泥產生的溫度相對較低，較不易傷害組織，安全性更高。
🟡骨質疏鬆症注意事項：
📍多攝取鈣質和維生素D。
📍定期運動。
📍多到戶外曬太陽。
📍不抽菸，少喝酒。
📍可上網搜尋骨折風險評估工具「FRAX」，使用後若發現10年內骨折機率大於20%，或髖部骨折機率大於3%，應儘速就醫。