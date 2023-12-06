建立自主供應鏈！中鋼推動耐火材料國產化以穩定貨源及品質

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王錫欽說，高爐煉鐵需使用堵泥材進行出鐵口開關控制，近年來受到原物料高漲及全球新冠疫情，導致全球運輸阻礙等影響，中鋼自主開發不定形耐材技術，攜手鋇泰電子公司生產供應品質優良且性價比優於國外廠商的堵泥材，使得堵泥材的進口替代率從0%一舉提升至35%，成功將可能面臨的耐材缺料危機，化成建立自主供應鏈的商機。
王錫欽並說，耐火材料是一種能承受高溫作業的無機非金屬材料，主要應用於各式爐體爐襯，例如金屬冶煉爐、水泥窯、焚化爐等，而鋼鐵業是現今使用耐材最大宗的產業，約佔全球需求量的70%，中鋼集團一年的耐材年耗用量約15萬噸，所用的耐材主要分為定型磚與不定形耐材二種型態，定型磚是以砌築方式建置冶煉爐襯，如同建築行業磚造蓋房，不定形耐材則須經加水攪拌與灌模成形，就像水泥灌漿構屋。
另外，鋼鐵生產製程所需的各式窯爐、熱處理爐或承接高溫鐵水、鋼液的各樣運輸載具，均依其功能需要，選用合適的定型磚或不定形耐材，故耐材對於鋼廠順暢生產高品質鋼材，扮演著至關重要的角色。
王錫欽指出，全球原料價格自106年起持續上漲30%至300%不等，加上108年底全球各地開始陸續爆發新冠疫情，導致耐材出現供貨不足、斷料或品質不佳等問題，大大影響全球各鋼廠的生產調度，所幸，中鋼40多年前即推動耐材國產化政策，受到耐材缺料的影響有限，而煉鐵高爐出鐵口需用的堵泥材部分，過往因為採用日韓供料為主，中鋼於107年耐材原料價格高漲之際，即體認到將會受到採購價格逐漸高昂的影響，故在成功推動耐材國產化外，進一步再推行耐材自主供應政策。
中鋼經過數年來的努力開發及突破技術瓶頸，迄今已完成廠內包含高爐出鐵口、高爐流道、盛鋼桶及鋼液分配器等4大工區不定形耐材的開發生產，不僅耐材自主供應鏈的年產值達到新台幣約5億元，堵泥材的進口替代率也從0%一舉提升至35%，彌補新冠疫情期間國外廠商無法供料的缺口，成功將缺料危機，轉化成自主供應鏈的商機。
王錫欽並指出，中鋼積極推動耐材國產化多年，再加上成功建立的自主供應鏈，不僅使得集團整體所需耐材進口替代率超過70%，性價比及品質穩定性大大提升，也貢獻台灣國產化耐材年產值達新台幣36億元，展望未來，中鋼秉持以終為始的循環經濟理念，致力於舊耐材回收再利用，達成節能減碳綜效，並藉由落實耐材國產化及自主供應模式，再提升進口替代率，也將持續投入各式耐材產品研發，力助國內耐材產業發展，實踐中鋼價值共創願景。