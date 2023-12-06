陳凱倫患扁桃腺癌放棄35次電療 堅持「原食」療法宣告抗癌成功！
廣播金鐘主持陳凱倫，去年罹患扁條腺癌，健康狀況令人擔憂。他（6）日出席台北市華真扶輪社攜手台灣優質生命協會舉辦的《愛在一起歲末送暖餐會》，看似相當精神，已恢復健康。陳凱倫提到療程，透露：「我把35次的電療給放棄了，靠自然食物的療法」，並開心宣布，前日做了最後的斷層掃描，醫師給了2字「OK」，他笑說；「所以從今天開始呢，就恢覆正常的生活作息，不必擔心了。」
記者黃盈容／台北報導
陳凱倫去年11月發現罹患扁桃腺癌末期，且癌細胞擴散到淋巴，他切除腫瘤，右頸還留下12公分長的疤痕。抗癌1年，陳凱倫完全沒有出席公開聚餐，就怕感染。他今喜悅分享，最後一次的斷層掃描的報告一切OK，終於能恢復正常作息。
陳凱倫表示，除了動刀，本來還有35次的電療，但他放棄，之後靠自然食物的療法，平時只吃「原食」，喝水、加上每天固定運動，還喝紀寶如送他癒合傷口的藥。現宣告抗癌成功，連醫生都覺得是奇蹟，他開心說：「所以今天是好像來報佳音，因為是好的開始。」
兒子陳鋭最近和女星張景嵐穩定交往中，陳凱倫被問小倆口的事，相當保密，直說「我不清楚，他的事我真的不清楚！」被問是否想趕緊抱孫，陳凱倫嘆：「不敢奢望，尊重他。」深怕一個不小心又講錯話，惹得兒子不開心。
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