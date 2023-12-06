▲用「AI人工智慧」輔助社區衛教！新竹市共創「青銀共融」健康好生活

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潮健康／編輯部
▲新竹市政府張治祥秘書長 親臨「智慧顧健康、AI輕鬆學-社區青銀共融衛教觀摩活動」
「科技新都」新竹市舉辦青銀共融活動 導入AI工具獲得健康生活新竹市衛生局今（6）日在綠水市民活動中心舉辦「智慧顧健康、AI輕鬆學-社區青銀共融衛教觀摩活動」，由秘書長張治祥代表市府出席，並邀請社區長者與光復中學學生們，共同利用時下最流行的AI智慧工具，獲得健康知識及營造健康生活，並一同體驗多元趣味闖關攤位，讓民眾不只是聽與看，還能在實境體驗中獲得知識與趣味。 市長高虹安表示，市府非常關心長輩們的健康，依據衛生福利部推估，2050年時失智人口將逾83萬人，屆時每5位老人可能就有1位失智，因此市府結合各項資源舉辦活動，提升社會對失智症的關注，今年9月至10月共舉辦17場活動，包含失智症舞台劇、手作點心、失智VR體驗、FUN心玩桌遊及健腦飲食講座等內容，提升市民對於失智症的認識，歡迎各社區或據點與衛生局多加合作推廣宣導，讓更多民眾認識失智症。
▲蔣緯體適能教練 於「AI動起來」單元指導與會嘉賓組合動作
縮短長輩與科技間的距離 青銀共融活動盼使AI融入生活張秘書長表示，新竹市市民結構相對年輕，青少年占市民比例達21%，近年來包含課業競爭、網路壓力等對身心健康造成的問題逐年遞增，衛生局也透過跨局處、領域合作辦理35場心理衛生宣導講座，並於社群平台推出近10支衛教文宣及宣導短片（包含英語、客語），受眾高達3萬多名，成功地引起大眾對於青少年心理健康的重視。 衛生局長陳厚全指出，112年被稱為AI元年，從年初的Chat GPT流行以來，AI技術已成為全球數位化的主流，衛生局為縮短長輩與科技的距離，規劃青銀共融活動，活動中除了提供失智VR體驗及青少年最愛的拍貼機等項目外，也希望讓社區長輩在透過青年學子的幫忙下，一起認識AI並融入生活。
▲與會長官、嘉賓大合照
以「失智症預防」主題出發 竹市衛生局長：盼青銀共融、世代共好陳局長表示，這次活動透過時下最熱門的AI平台，結合衛生局歷年持續推廣的「失智症預防」主題，延伸出包含「AI動起來」，以AI語音輸入相關問題，便提供適合的運動建議；「AI小導演」針對失智症常見的十大症狀，讓青少年跟長輩一起合作拍攝短影音；「AI小食堂」讓長輩列出與飲食有關的條件與考量因素，再由AI機器人提供飲食方面的建議，一系列活動讓長輩們也能運用高科技增進健康、遠離失智。 衛生局表示，透過青銀共創，在世代交流下，推動青銀共融、世代共好，讓青、銀之間激盪出全新的火花，為社區帶來青銀共融的永續力量。
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