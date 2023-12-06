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北京開鍘！兒童急診須先「核酸」　民眾憂「新冠重襲」恐又封城

▲中國多地近期爆發黴漿菌、流感、腺病毒、新冠病毒等多重疫情，兒童門診人滿為患，而成年人發燒求診的比例也在增加。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國多地近期爆發黴漿菌、流感、腺病毒、新冠病毒等多重疫情，兒童門診人滿為患，而成年人發燒求診的比例也在增加。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國近日出現呼吸道傳染疫情高峰，各地疫情日趨嚴重，先前還有民眾發現，多個地區重新上線當初為應對新冠疫情的「健康碼」。近來北京多家醫院的兒科急診室更要求前來就醫的發燒兒童，必須接受核酸檢測並對患者進行分流處理。有民眾就擔心是不是新冠變異株「又來了」，更憂慮是否會再度封城。

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根據《自由亞洲電台》報導，近期中國各地疫情日趨嚴重，隨著流行性疾病感染人群增加，尤其是兒童發燒或感染肺炎的人數急劇上升，北京醫院急診科率先對患者進行核酸檢測。

一名北京居民玉女士接受《自由亞洲電台》採訪時表示，他在6日帶女兒前往北京東四十條的陸軍醫院兒科就診的時候，就被要求做核酸檢測，「醫生開了急診單，分診以後就必須做核酸檢測，看是否感染新冠肺炎。因為看病的孩子太多，有些孩子被分流到其他兒童醫院看急診，但都要做核酸。」

玉女士擔憂表示，「好像新冠病毒變異出又來了，新聞又不說什麼病毒，現在真搞不明白。」

另一名北京居民吳先生則向《自由亞洲電台》表示，「現在好像是大型火車站，國際機場似乎也在核酸檢測，現在有的進出海關開始檢測了。有些會議場所也都要拿合格報告才能進入會場。我周圍好幾個人都說他們患病了，感冒非常厲害，嗓子非常不舒服。他們懷疑是不是感染新冠，但是官方說是流感。」

先前在微信等社群平台上，曾有圖片流傳，在12月6日於北京舉行的2023年中國紡織工業聯合會科學技術獎勵大會，出席者必須提前一天做核酸檢測，並且憑「陰性」證明與會。

除了北京率先開始進行核酸檢測外，湖南長沙開始醞釀恢復核酸檢測的氛圍。當地一名陳先生表示，「又要開始搞什麼核酸檢測，現在我們這邊醫院裡擠滿了孩子。我估計還是因為打了疫苗的原因。我們這邊好像已經通知核酸檢測了，我是聽政府那邊人有這個說法。」不過陳先生認為，只是做核酸還好一點，更擔心的是進行封城。

針對新一輪來勢洶洶的肺炎和流感，中國教育部近日印發《關於做好冬季學校流行性疾病防控工作的通知》，提出6條要求包括落實各項防控措施、落實中小學校、幼兒園晨午檢制度、傳染病疫情報告制度，以及多形式的新冠感染及其它冬季流行性疾病防控宣傳。

在上述通知中，防控新冠感染最令人關注。北京居民趙女士表示，他們非常擔心再度發生新冠疫情，而眼下發生的傳染病和新冠肺炎症狀非常相似，甚至難以區分是新冠肺炎還是支原體肺炎。

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