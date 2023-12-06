天氣預報／雨神一走又變冷！週五恐有冷氣團報到 氣溫暴跌剩13度
明（7）日氣溫持續下探，中央氣象署預報員表示，明天台中以北、東北部低溫僅有攝氏14至15度，局部地區更低，有可能下探到攝氏12度，其它地區攝氏17至19度，不過慶幸的是，今（6）日晚間開始水氣就減少，明天各地多雲到晴，僅東半部及中南部山區有零星雨勢，本波東北季風最冷的時間點落在週五（12月8日）清晨，北部低溫僅剩攝氏13度，有機會挑戰大陸冷氣團。
記者張志浩／綜合報導
氣象署預報員林定宜說明，明日受東北季風影響，氣溫下降，北部及東北部整天體感較涼，其它地區早晚較涼、西半部日夜溫差大，白天高溫部分，北部、東北部約攝氏22至24度，其它地區攝氏25至28度。由於水氣減少，僅剩東半部地區及中南部山區有零星短暫雨。
週五東北週季風會減弱，但由於清晨輻射冷卻效應，氣溫下降明顯，尤其中部以北及東北部，低溫僅剩攝氏13度，冷空氣強度接近大陸冷氣團等級，白天太陽升起後，氣溫就會明顯回升，西半部仍要留意日夜較大的溫差，天候上各地為晴到多雲，僅東南部地區有零星短暫雨。
林定宜提及，週六至下週一（12月9日至12月11日），風向由偏東風漸轉偏南風，各地白天普遍舒適溫暖，水氣略增，迎風面東半部有零星短暫雨，其它地多雲到晴，下週二（12月12日）東北季風稍增強，下週三（12月13日）東北季風影響，北部及東半部有局部短暫雨。