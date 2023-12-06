萬芳吐落馬心聲：生命已值得！在台東跨年 女神陳綺貞獨家獻唱
「2024台東跨年晚會-東漂去旅行」號稱全台最強卡司，有最多鍍金獨家歌手，包括文青女神陳綺貞、萬芳、瘦子E.SO、張震嶽 Ayal komod、waa魏如萱、楊乃文、告五人、李友廷等藝人。今（6）日萬芳和李友廷一同出席記者會，她日前雖和金馬「最佳女配角獎」擦身而過，但能入圍即是肯定，萬芳表示：「可以去體驗金馬獎，可以入圍、參與已經很開心了，生命已經值得了。」
記者黃盈容／台北報導
萬芳今年以電影《五月雪》入圍第60屆金馬獎「最佳女配角」以及「最佳原創電影歌曲」，儘管最後未能抱獎而歸，但她坦言：「可以被評審們肯定，我覺得已經是非常開心，最重要的是參與這部電影的演出，已經是很重大的意義。」
12歲的林品彤獲得金馬影后，創最年輕影后紀錄，萬芳讚這就是金馬獎可愛的地方，「不同的評審團組成的，方向就會不一樣，我覺得這也是金馬獎不受控、很棒的地方」。
萬芳去年夏天曾在台東「駐地」2個多月過「生活」，感受到每一個不同生命的追尋，那趟深層相遇的旅程，至今都還在發酵，因此這次到台東跨年，她特別邀請台東在地藝術家一同演出，結合很多獨特的原民文化，如陶藝與編織等，請歌迷朋友期待她的表演。
而第一次到台東唱跨年的李友廷已做好準備，表演結束後要在台東迎接新年第1天，他是台東旅遊常客，「光綠島就去了3次吧！」又說：「記得我拿到駕照沒多久，就和一群朋友開著山路去看金針花，金針花遠看很美，近看會發現很多蚜蟲在吸，感覺從小吸到老，完全不用擔心房貸和所得税，好幸福的生活！」他會在民宿備妥糧食，和團隊夥伴耍廢一整夜，睡醒再迎接2024的元旦。
7年沒有在台灣跨年的「文青女神」陳綺貞雖不克出席記者會，但她特別錄製了一段影片跟大家打招呼，今年也將獨家在台東獻唱，演出內容格外令人期待。
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