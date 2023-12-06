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12月9日上午由市長黃偉哲舉行授證議式

▲成為日據時期的廟前龍柱石雕出現小天使的素材（圖／記者劉悅儷攝，2023,12,06）
▲成為日據時期的廟前龍柱石雕出現小天使的素材（圖／記者劉悅儷攝，2023,12,06）

記者劉悅儷/台南報導

創建於明永曆23年（一六六九）的台灣府城隍廟，以文物多、又保持完善聞名，除附著於廟宇本身的歷史文物之外，在現任主任委員郭榮哲推動下，另成立文物館，將歷年典藏開放社會大眾參觀，因此，此次獲得台南市政局文化局「宮廟博物館」認證，將於12月9日由市長黃偉哲親臨頒發，也是台南市第5家獲得宮廟博物館認證的廟宇。

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城隍廟是平行於各級政府行政機關的神界行政機構，還依職權分成府、都、縣等，若依康熙朝台灣一府三縣編制，府城隍廟當時是神界台灣府最高行政機構，所以當時就由首任台灣知府蔣毓英擴建，至乾隆42年另一知府蔣元樞改建為現在格局。


郭榮哲表示，府城隍廟以其歷史悠久，加上歷任主事者用心保護，一直就是國定古蹟，具歷史、文化、建築、宗教與民俗的價值，裡面的神尊有很多都源於明清時期，如正殿府城隍爺泥塑威靈公和駕前文、武判官，即塑於明永曆年間。而完成於清乾隆時期的文物尚包括正殿范謝將軍、石神桌、香爐和石燭台，後殿的觀音大士神像、十八羅漢尊者和軟身城隍廟與夫人。


此次認證另一重點是廟前一對石柱，文刻「動靜陰陽兩故化，聰明正直一而神」，係清嘉慶庚申年（1800年）由在地開業聯合診所的醫生商希綬所獻，此次廟方尋尋覓覓找到第6代的子孫商毓芳來參加認證。


另外就是廟前一對龍柱，「龍邊」柱上刻名「府城評議員黃欣」奉獻，黃欣是當年台南以糖窯聞名的仕紳，此次找到其第四代後人黃偉傑參加認證活動。


虎邊龍柱上刻文另一評議員吳森玉奉獻，吳森玉是醫師，也是吳園後代，此次廟方找到第三代的子孫吳銘鴻參加頒證儀式。

▲台灣府城隍廟主任委郭榮哲介清嘉慶五年由仕紳商希綬所贈石柱（圖／記者劉悅儷攝，2023,12,06）
▲台灣府城隍廟主任委郭榮哲介清嘉慶五年由仕紳商希綬所贈石柱（圖／記者劉悅儷攝，2023,12,06）
郭榮哲指出，龍柱建成的年代是民國26年（1937年），當時是日據時代，很多地方仕紳都受西方教育，因此龍柱才會出現「小天使」的素材，還有羅馬式的建築手法，這在國內宮廟龍柱雕刻都極罕見。

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