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國民黨批戰貓對美卑躬屈膝　鄭文燦：外交遇困難應團結而非扯後腿

▲國民黨批評蕭美琴「戰貓外交」對美卑躬屈膝，鄭文燦表示台灣在國際外交上遇到困難，國人應該團結一致，而是想辦法扯後腿。（圖／行政院提供）
▲國民黨批評蕭美琴「戰貓外交」對美卑躬屈膝，鄭文燦表示台灣在國際外交上遇到困難，國人應該團結一致，而是想辦法扯後腿。（圖／行政院提供）

記者陳威叡／台北報導

國民黨今（6）日召開記者會，提及「印太經濟架構」（IPEF）協議，台灣並不在創始國名單中，而時任駐美代表的蕭美琴，去年4月就已知情，萊豬跟福食付出了很多政治代價，但美國仍然不支持台灣加入區域經濟整合，批評戰貓外交就是對美卑躬屈膝。對此行政院副院長鄭文燦說明，IPEF目前是在形成的階段，台灣一定會表達積極參與的機會，而台灣在國際外交上遇到很多困難，國人應該團結一致，努力爭取每一個機會，不應是想辦法扯後腿。

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對於國民黨提出號稱是內部流出的對美談判文件，質疑蕭美琴對美國卑躬屈膝，鄭文燦回應，3位台北市議員拿出一份經貿談判辦公室的文件，說是內部流出，如果這份文件是屬實，如何流出？如何取得？是不是合法的方法？這必須要做事後的調查。

鄭文燦說，重要的是台美之間，在過去的幾年當中，不管是在國防安全、外交合作、經貿交流、能源、半導體、醫藥與教育等領域都有非常大的進展，特別是今年簽署了「台美21世紀貿易倡議」（首批協定），達成了第一階段5項協議，現在即將進入第二階段，有更多的這個議題正在準備能夠做更多的協議，對於促進台美之間的經貿往來、增加企業的方便，都有很大的幫助。

鄭文燦也說，美國眾議院目前也通過了台美避免雙重課稅的租稅協定，委員會已經通過，會送院會，將來如果能夠完成的話，對於促進互相投資、避免雙重課稅，也會有很大的助益。總之台美之間是走在一個正確的道路上。

至於IPEF方面，鄭文燦解釋，目前是在形成的階段，在這階段台灣也表達了意願，會爭取參與的機會，不管在往後多輪次的邀請過程，台灣一定會表達積極意願。目前因為有簽訂了「台美21世紀貿易倡議」（首批協定），台加、台英間都有在推動同樣類似的協議，這些國家都是未來CPTPP的重要會員國，未來也有助於台灣爭取區域的經貿組織的參與權。

最後鄭文燦說，台灣在國際外交上遇到很多困難，國人應該團結一致，努力爭取每一個機會，而不應該是想辦法扯後腿。

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