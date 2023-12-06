國民黨批戰貓對美卑躬屈膝　鄭文燦：外交遇困難應團結而非扯後腿

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鄭文燦說，重要的是台美之間，在過去的幾年當中，不管是在國防安全、外交合作、經貿交流、能源、半導體、醫藥與教育等領域都有非常大的進展，特別是今年簽署了「台美21世紀貿易倡議」（首批協定），達成了第一階段5項協議，現在即將進入第二階段，有更多的這個議題正在準備能夠做更多的協議，對於促進台美之間的經貿往來、增加企業的方便，都有很大的幫助。
鄭文燦也說，美國眾議院目前也通過了台美避免雙重課稅的租稅協定，委員會已經通過，會送院會，將來如果能夠完成的話，對於促進互相投資、避免雙重課稅，也會有很大的助益。總之台美之間是走在一個正確的道路上。
至於IPEF方面，鄭文燦解釋，目前是在形成的階段，在這階段台灣也表達了意願，會爭取參與的機會，不管在往後多輪次的邀請過程，台灣一定會表達積極意願。目前因為有簽訂了「台美21世紀貿易倡議」（首批協定），台加、台英間都有在推動同樣類似的協議，這些國家都是未來CPTPP的重要會員國，未來也有助於台灣爭取區域的經貿組織的參與權。
最後鄭文燦說，台灣在國際外交上遇到很多困難，國人應該團結一致，努力爭取每一個機會，而不應該是想辦法扯後腿。
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