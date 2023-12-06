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安心亞擔任基隆城市代言人　曝前3名在地美食！這家「炒麵」入榜

▲安心亞擔任基隆城市代言人，並透露心中前3名在地美食，分別是阿華炒麵、滷肉飯加蛋和油豆腐、以及竹筍排骨湯。（圖／基隆市政府)
▲安心亞擔任基隆城市代言人，並透露心中前3名在地美食，分別是阿華炒麵、滷肉飯加蛋和油豆腐、以及竹筍排骨湯。（圖／基隆市政府)

記者黃盈容/綜合報導

「2023最愛基隆年終演唱會」即將於12月23日週六晚間18時30分在基隆市立體育館盛大登場，今（6日）驚喜宣布，將由近年在主持、演戲和綜藝唱跳等領域多點開花的安心亞（Amber）擔任基隆的「城市代言人」。安心亞今一身時尚西裝微露小蠻腰，莊重又不失可愛，她接下重任，將在基隆年終演唱會上，以全新身分與大家共度歡樂時光。還現場分享心目中前三名基隆在地美食分別是阿華炒麵、滷肉飯加蛋和油豆腐、以及竹筍排骨湯，「很值得從台北專程開車來基隆吃的美食！」

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首度擔任基隆的城市代言人，安心亞表示非常榮幸，開心分享：「基隆真的很多美食，想推薦大家多來基隆，感受基隆的魅力！」她並表示因為閨蜜是基隆人，「常常來找她一起去廟口吃夜市！此外也會來八斗子吹吹海風、吃吃美食放鬆一下！」

▲2023最愛基隆年終演唱會卡司。
▲2023最愛基隆年終演唱會卡司。（圖／基隆市政府)
對基隆知之甚詳的安心亞如數家珍，「遊客不妨至八斗子拜拜，拜完再繞到基隆廟口吃吃美食，將當天的工作壓力跟辛苦都釋放掉！」又表示基隆是溫暖她的一個地方，在基隆可以花上一天時間，「很多景點超讚的，遊歷完，傍晚再去拜拜、吃美食看看夜景，好愜意！」

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