《新楓之谷》最大改版來了！「NEW AGE」預約開跑　虛寶大放送

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《新楓之谷》開服以來最大改版「NEW AGE」即日起至2024年1月9日開放預約，玩家使用手機門號進行預約即可獲得豐富遊戲虛寶，包含玩家最喜愛的「版本活動硬幣」、「菇菇寶貝寵物組合包」、「準備好的精靈墜飾」、「傳說神秘冥界幽靈武器」與活動專屬紀念性道具「棉花糖啾騎寵」等；還可獲得遊戲實體周邊與多樣3C產品抽獎資格，包含「6錢純金造型輪迴碑石」、「ROG G16 電競筆電」、「iPhone 15 Pro 256G」、「ROG 機械電競鍵盤」與「橘子支付零用金」等，獎勵總價值高達百萬！
此外，官方同步於活動網頁舉辦「邀請碼任務」，玩家邀請身邊好友一同參與預約活動，即可額外獲得「整形欄位擴充券」、「髮型欄位擴充券」、活動專屬紀念時裝「蘑菇時裝選擇交換劵」與「橘子支付零用金」等，邀請人數越多可獲得越多獎勵。
《新楓之谷》「NEW AGE 2023 楓潮派對 再超越」 12/30台北流行音樂中心一起同樂
《新楓之谷》12月30日將於台北流行音樂中心舉辦「NEW AGE 2023 楓潮派對 再超越」活動，最新改版資訊現場揭曉，玩家最期待的職業六轉技能，也將完整公開！不僅開放戶外野台區讓玩家到場一同參與盛事，官方YouTube頻道也將同步轉播，讓無法到現場的玩家可線上參與。