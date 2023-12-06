趙露思告酸民敗訴！疑片場對吳磊爆粗口惹議 判決竟勸名人要容忍
主演《傳聞中的陳芊芊》、《偷偷藏不住》的中國95小花演員趙露思，作品成績不俗，被視為收視率保證，人紅是非多，許多娛樂營銷號微博流出她在片場的不當行為，包括飆粗口、吐口香糖在助理手上，在網路上不停爆料，她不滿提告，沒想到卻被判敗訴，判決書上還寫著公眾人物對於輿論批評要有容忍義務，引起網路熱議，但委任律師表示，還會再上訴，盼外界勿過度解讀內容。
記者江芷稜／綜合報導
年僅25歲的趙露思，外型甜美，擅長演甜寵劇，過去還曾來台灣就讀明道大學，因此被台灣粉絲熟知，不過，微博卻經常有她的黑料爆出，指趙露思私下與螢幕形象差異很大，還會對助理耍大牌。去年她和吳磊合作《星漢燦爛‧月升滄海》，就有偷拍影片流出，當時她和吳磊在馬上奔馳，吳磊故意加快速度鬧她，讓趙露思擔心受怕，突然脫口「有病啊」，責罵吳磊故意為之，表情相當不悅。
影片曝光後，粉絲認為她突受驚嚇，會罵人也很正常，也有吳磊粉絲批評她大小姐脾氣，對同劇演員不友善，導致形象重創。趙露思對於拍戲遭偷拍外流，一氣之下對多位轉發影片的娛樂營銷號提告。
一位微博帳號名為「拜姥濕」的網友，今日發文透露被趙露思提告，9月8日立案，10月25日公開庭審，如今收到民事判決書，「結果在我沒出庭的情況下，我勝訴了！相信國家法律！」顛覆以往明星告網友損害名譽大多勝訴的結果，新聞火速登上微博熱搜第一。
結果趙露思提告不成，還要負擔750元人民幣庭審費，判決書上寫著「公眾人物在享受廣大粉絲群追捧崇拜的同時也應對公眾中的部分質疑、批評言論具有更高的容忍義務」，認為博主發文未指名道姓，內容未達損害名譽程度，讓網友笑稱「趙露思好慘啊，被造謠還敗訴」。趙露思委任的律師事務所緊急發布聲明，「已上訴，請大家在終審判決未作出前，請勿過度解讀一審判決書內容」。
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