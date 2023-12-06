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7成人被盜刷就換銀行！萬事達卡出招降風險　生物辨識驗證取代OTP

▲根據最新調查，有8成受訪者已養成透過接收一次性動態密碼OTP，確認交易安全，但也期待更安全的交易機制。萬事達卡今（6）日也公布最新生物辨識一站式交易身份驗證方解決方案。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲根據最新調查，有8成受訪者已養成透過接收一次性動態密碼OTP，確認交易安全，但也期待更安全的交易機制。萬事達卡今（6）日也公布最新生物辨識一站式交易身份驗證方解決方案。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者顏真真／台北報導

網路購物早已成為消費趨勢，但民眾因誤點不明連結，遭遇偽冒交易與盜刷事件卻層出不窮。萬事達卡今（6）日發布「台灣消費者資訊與交易安全調查」就發現，信用卡被盜刷有近7成人是莫名被盜刷，甚至有4成人曾被通知資料外洩需換新卡。雖然金管會已要求銀行強化行動裝置綁卡防盜刷措施，對於防詐騙遭盜刷有多少成效仍待觀察，但萬事達卡發布最新安全綁卡支付解決方案，除將消費者輸入商戶的付款資訊虛擬代碼化，並可透過生物辨識、一站式進行交易身分驗證，保障交易安全。

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萬事達卡在今（2023）年10月26日至11月8日，針對1000名持有銀行支付卡的20至65歲台灣消費者，進行「消費者資訊與交易安全線上調查」調查結果顯示，即便民眾對交易安全意識提升，逾8成受訪者已養成透過接收一次性動態密碼OTP，核對消費金額、交易商戶等交易資訊，來確認本身的交易安全，卻也有68%的消費者，曾有「莫名被盜刷」的經驗，更有超過32%曾因點擊了不明連結遭盜刷，另有24%上了偽冒的購物網站因而被盜刷。

同時，由於手機、數位支付方式的普及，消費者網購的支付方式也大幅改變，目前有近6成的台灣消費者在網購時習慣使用數位支付如感應式錢包、QR Code錢包、綁卡支付等進行付款，僅不到2成消費者是透過輸入卡號進行消費，其中最主要的原因是「認為手動輸入卡號有資安疑慮」、「選擇其他支付方式有額外優惠方案」及「認為輸入卡號、卡片到期日與安全碼等付款資訊很不方便」。

萬事達卡調查也發現，高達85%的受訪者，對於「網購平台」的資安存有疑慮，更有8.3%「完全不信任」網購平台的資安，認為交易資訊可能外洩的前5大商家類別，分別是電商購物平台（72%）、拍賣網（55%）、線上遊戲（39.7%）、線上旅遊平台（33.3%）及品牌官方購物網站（24.4%）。

不僅如此，有40.4%民眾都曾收過商家、企業通知個資可能遭到外洩，22.3%消費者則在後續實際接到詐欺電話、簡訊或電子郵件，而且有74.7%民眾表示，如果信用卡或簽帳卡被盜刷，就會因此不再使用該家銀行的卡片。不過，在AI技術蓬勃發展之下，90.4%民眾認為金融業導入AI防詐技術，將有助於防堵盜刷、詐欺等異常交易。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，交易安全議題持續受大眾關注，這次調查有近8成受訪民眾期待，可以使用生物辨識進行交易驗證，更有9成以上的台灣民眾，認為金融業應導入AI防詐技術，將有助於防堵盜刷、詐欺等異常交易。

她表示，為降低消費者卡號外洩的風險，萬事達卡透過安全綁卡支付解決方案，將消費者輸入於商戶的付款資訊虛擬代碼化，該代碼化卡號限定在該商戶使用，可有效降低交易資訊外洩風險，讓線上交易環境受到更安全的保護。

同時，為進一步提升交易驗證的安全性與便利性，並降低交易驗證層層跳轉的不便，與可能被詐取OTP密碼的風險，萬事達卡推出可以透過生物辨識、一站式進行的交易身份驗證快速解決方案，消費者使用行動裝置進行網路購物交易時，可透過無法被複製的生物辨識如指紋、臉部辨識等，毋須跳轉驗證頁面，在購物頁面即可直接完成驗證，除了降低被盜取交易憑證的可能性外，也維持流暢支付體驗。

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