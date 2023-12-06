7成人被盜刷就換銀行！萬事達卡出招降風險　生物辨識驗證取代OTP

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同時，由於手機、數位支付方式的普及，消費者網購的支付方式也大幅改變，目前有近6成的台灣消費者在網購時習慣使用數位支付如感應式錢包、QR Code錢包、綁卡支付等進行付款，僅不到2成消費者是透過輸入卡號進行消費，其中最主要的原因是「認為手動輸入卡號有資安疑慮」、「選擇其他支付方式有額外優惠方案」及「認為輸入卡號、卡片到期日與安全碼等付款資訊很不方便」。
萬事達卡調查也發現，高達85%的受訪者，對於「網購平台」的資安存有疑慮，更有8.3%「完全不信任」網購平台的資安，認為交易資訊可能外洩的前5大商家類別，分別是電商購物平台（72%）、拍賣網（55%）、線上遊戲（39.7%）、線上旅遊平台（33.3%）及品牌官方購物網站（24.4%）。
不僅如此，有40.4%民眾都曾收過商家、企業通知個資可能遭到外洩，22.3%消費者則在後續實際接到詐欺電話、簡訊或電子郵件，而且有74.7%民眾表示，如果信用卡或簽帳卡被盜刷，就會因此不再使用該家銀行的卡片。不過，在AI技術蓬勃發展之下，90.4%民眾認為金融業導入AI防詐技術，將有助於防堵盜刷、詐欺等異常交易。
萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，交易安全議題持續受大眾關注，這次調查有近8成受訪民眾期待，可以使用生物辨識進行交易驗證，更有9成以上的台灣民眾，認為金融業應導入AI防詐技術，將有助於防堵盜刷、詐欺等異常交易。
她表示，為降低消費者卡號外洩的風險，萬事達卡透過安全綁卡支付解決方案，將消費者輸入於商戶的付款資訊虛擬代碼化，該代碼化卡號限定在該商戶使用，可有效降低交易資訊外洩風險，讓線上交易環境受到更安全的保護。
同時，為進一步提升交易驗證的安全性與便利性，並降低交易驗證層層跳轉的不便，與可能被詐取OTP密碼的風險，萬事達卡推出可以透過生物辨識、一站式進行的交易身份驗證快速解決方案，消費者使用行動裝置進行網路購物交易時，可透過無法被複製的生物辨識如指紋、臉部辨識等，毋須跳轉驗證頁面，在購物頁面即可直接完成驗證，除了降低被盜取交易憑證的可能性外，也維持流暢支付體驗。