韓國瑜台中輔選不捨施明德：看到民進黨貪污腐敗他心在流血
前高雄市長韓國瑜今到台中，為立委候選人黃健豪輔選時，提到一度傳出肝癌大出血命危的前民進黨主席施明德，他表示民進黨執政8年傷了多少人的心，尤其是施明德這群37年前創黨黨員，面對失去理想、已經忘記人民託付的民進黨，「看了要掉眼淚、心在流血啊」！
記者顏幸如／台中報導
韓國瑜今（6）日晚間到台中市北屯區松竹寺，為國民黨新人黃健豪站台，受到英雄式的歡迎。他稱讚黃健豪有遠見，市議員任內推動北屯區雙語教育，培養下一代的國際觀，未來用中文走進世界14億人的華人圈、用英文勇闖全世界。
韓國瑜接著批評民進黨，執政8年傷了多少人的心，當年的民進黨清廉勤政愛鄉土、勇敢改革，創黨的黨員為了民主，有的坐牢被關起來、有的妻離子散，像已經住到加護病房的民進黨前主席施明德，黨外運動時期被關了20年，就是為了台灣的民主，他到現在還很佩服37年前勇敢創黨的那批人。
接著他話鋒一轉，指多少像施明德這樣的創黨黨員，如今默默掉眼淚、心在流血，因為現在的民進黨已經失去理想、忘記人民的託付、忘記台灣社會面臨什麼危機需要突破。他表示台灣未來有非常多辛苦的路，必須要有英明的政府、腦袋聰明的領導者帶領大家趨吉避凶，才能讓台灣越走越溫暖安全、和諧快樂。
韓國瑜說，他要奉勸民進黨這些官員，要賺錢請去做生意、要撈錢請不要待在政府單位，「去做生意嘛不要污染政治」。