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光看就餓了！日本「奢華系飯糰」料多又好拍　獲選年度料理

▲日本年度料理「今年這一道」由「奢華系飯糰」獲選。（圖／翻攝自ぐるなび）
▲日本年度料理「今年這一道」由「奢華系飯糰」獲選。（圖／翻攝自ぐるなび）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日式飯糰堪稱是日本的國民料理，不僅方便食用，在口味選擇和變化上也十分多樣，深受日本民眾甚至是海外遊客的喜愛。日本飯糰專賣店今年也大舉展店，販賣各種「奢華系飯糰」，更加受到民眾歡迎，還有人會在下班後買來「慰勞」一天的辛勞。日式飯糰廣受追捧，在2023年的尾聲，更獲選為象徵日本這一年的「今年這一菜」（今年の一皿）。

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綜合日媒報導，日本最大美食導覽平台Gurunavi（ぐるなび）旗下研究所「Gurunavi Research Institute」每年都會根據網上搜尋次數及線上調查等資訊，選出代表日本一整年的象徵性食物「今年這一菜（今年の一皿）」。

而今年已經是第10次舉行，由「奢華系飯糰（ご馳走おにぎり）」奪下「今年這一菜」殊榮。另外「米粉製美食」則獲得準大賞；而在海洋污染及地球暖化等問題日益受到重視的現代，不需選擇漁場且能維持鮮度減少運輸成本的「陸上養殖魚類」則獲得了象徵「食物可能性」獎項。

「奢華系飯糰」是近來受到注目的日式飯糰，在眾人所熟悉的三角飯糰中，添加各式餡料，依據不同的店家也會有不一樣的口味，像是多到滿出來的鮭魚卵、炸蝦等，光是用看的就讓人食指大動，外觀看上去十分華麗，讓喜歡打卡的人也能拍得過癮。有日本民眾表示，覺得「今天一整天都很努力」的時候，就會將奢華系飯糰作為獎勵，買來慰勞自己的辛勞。

GURUNAVI研究機構人員市川萌乃指出，奢華系飯糰能夠獲選，是因為「其豐富的食材讓人一看就充滿食慾，且華麗的外觀也在社群媒體上造成話題。此外，多種餡料使得在選擇時的樂趣增加，更重要的一點是，過去只會家裡或是職場等地方享用的飯糰，如今成為了外食的選擇之一。」

隨著奢華系飯糰掀起熱潮，日本飯糰專賣店一間間開，今年新開業的店家數更是去年的1.5倍，甚至還帶動了外食精米的消費量。

日本飯糰協會代表理事中村祐介分析，奢華系飯糰的「花很少的錢就能享受的盛宴」特點受到年輕人的歡迎，「除了常見的食材以外，人們會有『這也能成為飯糰的食材』這樣的想法，使得奢華系飯糰的可能性更加廣闊。」

而飯糰作為日本代表性的「靈魂食品」，在日本美食熱潮中，其受到海外國家歡迎的程度也不容小覷。過去外國大多是以「Rice Ball」來稱呼飯糰，但現在漸漸能看見以「ONIGIRI（日文飯糰おにぎり的羅馬拼音）」的名稱來販售飯糰，顯示出日本傳統料理文化逐漸向外滲透。中村祐介表示，飯糰是日本料理中唯一能邊走邊吃的食物，很有可能像三明治一樣推廣到全世界。


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