光看就餓了！日本「奢華系飯糰」料多又好拍　獲選年度料理

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而今年已經是第10次舉行，由「奢華系飯糰（ご馳走おにぎり）」奪下「今年這一菜」殊榮。另外「米粉製美食」則獲得準大賞；而在海洋污染及地球暖化等問題日益受到重視的現代，不需選擇漁場且能維持鮮度減少運輸成本的「陸上養殖魚類」則獲得了象徵「食物可能性」獎項。
「奢華系飯糰」是近來受到注目的日式飯糰，在眾人所熟悉的三角飯糰中，添加各式餡料，依據不同的店家也會有不一樣的口味，像是多到滿出來的鮭魚卵、炸蝦等，光是用看的就讓人食指大動，外觀看上去十分華麗，讓喜歡打卡的人也能拍得過癮。有日本民眾表示，覺得「今天一整天都很努力」的時候，就會將奢華系飯糰作為獎勵，買來慰勞自己的辛勞。
GURUNAVI研究機構人員市川萌乃指出，奢華系飯糰能夠獲選，是因為「其豐富的食材讓人一看就充滿食慾，且華麗的外觀也在社群媒體上造成話題。此外，多種餡料使得在選擇時的樂趣增加，更重要的一點是，過去只會家裡或是職場等地方享用的飯糰，如今成為了外食的選擇之一。」
隨著奢華系飯糰掀起熱潮，日本飯糰專賣店一間間開，今年新開業的店家數更是去年的1.5倍，甚至還帶動了外食精米的消費量。
日本飯糰協會代表理事中村祐介分析，奢華系飯糰的「花很少的錢就能享受的盛宴」特點受到年輕人的歡迎，「除了常見的食材以外，人們會有『這也能成為飯糰的食材』這樣的想法，使得奢華系飯糰的可能性更加廣闊。」
而飯糰作為日本代表性的「靈魂食品」，在日本美食熱潮中，其受到海外國家歡迎的程度也不容小覷。過去外國大多是以「Rice Ball」來稱呼飯糰，但現在漸漸能看見以「ONIGIRI（日文飯糰おにぎり的羅馬拼音）」的名稱來販售飯糰，顯示出日本傳統料理文化逐漸向外滲透。中村祐介表示，飯糰是日本料理中唯一能邊走邊吃的食物，很有可能像三明治一樣推廣到全世界。