劉詩詩剛被爆婚變吳奇隆！業界風評秒流出 驚人舉動惹同事爭寵
劉詩詩最近與吳奇隆婚變傳聞又開始，撇開這些是是非非，在事業上，劉詩詩在業界頗有人緣，被認為是溫暖的人，和她演出新古裝劇《一念關山》的人設一樣。同劇的常華森分享，劉詩詩貼心到會幫他擦鼻涕，這讓她劇中徒弟何藍逗在直播上爭寵。劉詩詩不時會送小禮物給同組演員，「與大家的感情很好，已經變成像朋友的關係，在一起工作、一起奮鬥，希望可以讓大家開心一點，所以送小禮物是一份心意。」劉詩詩被網友封是「互聯網羽絨服」，一到冬天就想看她的劇取暖。
記者蔡依庭／綜合報導
劉詩詩和劉宇寧主演新古裝劇《一念關山》獲得觀眾好評，登上愛奇藝第一名。劉詩詩所飾演的女主角「任如意」，不僅顏值演技水準高超，儀態優雅還自帶仙氣。劉宇寧提到劉詩詩在片場是「體態監督員」，2人拍戲時，時刻監督自己的體態，還會糾正劉宇寧，合作後體態都變好了，「媽媽以後再也不用擔心我駝背」，稱劉詩詩是體態老師，建議開班教學。
劇中延伸出的「關山小隊」像一個大家庭，劉詩詩是媽媽、劉宇寧是爸爸，他們是小隊的核心靈魂，當他們產生誤會時，成員們會為他們的愛情助攻，關山小隊的氛圍獲得許多觀眾喜愛。最近網路上流傳主演群的結局是悲劇，對此劉宇寧表示：「是假的！全員喜劇結局。」《一念關山》已在愛奇藝國際版開播。
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