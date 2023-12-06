金價創新高後修正！專家提3因素牽動　恐續演雲霄飛車行情

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不過，由於金價已自10月低點上漲超過 10%，目前交投於2000美元心理位上方。當然，就技術面來看，若日K線形成看跌吞噬形態，金價當前升勢可能受阻。他認為，本周黃金市場可能會繼續上演如雲霄飛車般的行情，市場聚焦美國重磅經濟數據，數據將影響投資人對聯準會2023年以後政策路徑的預期，未來幾天仍有3事件可能會影響金價表現。首先，就是美國數據 及11月就業報告，本周美國重要經濟密集，其中周五發布11月非農就業數據最受關注。
市場認為聯準會本輪升息周期已結束，下一步是在2024年降息。鮑爾上周五發表的鴿派言論強化了這樣的預期，交易員目前定價到 2024年3月降息25個基點的可能性為64%。市場預計美國11月新增非農就業人數18.5萬，失業率料保持在3.9%。如果非農等經濟數據整體令人失望，則降息預期上升，進而支撐金價；如果包括非農在內的經濟數強於預期，尤其是若美元因交易員推遲降息押注而居高不下的話，可能會削弱黃金。
再來則是地緣政治局勢緊張。以色列和哈馬斯停火協議到期料加劇避險情緒和投資者的擔憂，雙方於2023年11月24日開始的停火協定在談判陷入僵局後於上周五結束。臨時休戰最初引發了人們對雙方達成長期和平協議的希望，從而緩解地緣政治風險。然而，隨著以巴衝突再起，投資者湧向黃金等避險資產。
如果有更多跡象顯示中東緊張局勢升溫，那麼有可能削弱風險情緒，從而支撐金價。如果緊張局勢有放緩的跡象，那麼可能提振風險情緒，拖累金價走低。
另就技術面來看，他提到金價在周一早盤跳漲後大幅回落，回吐了日內全部漲幅，大幅回檔走勢可能威脅到上行趨勢，特別是考慮到相對強弱指數（RSI）一度達到70上方（表明市場嚴重超買）。如果日K線形成看跌吞噬形態，將為金價短期內進一步下行打開通道。如果多頭能將金價推升至2035美元之上，金價可能重返2070美元和2100美元一帶，如果持續受到2035美元阻力位壓制，後市可能向著 2010美元和2000美元回落。