17家企業獲頒「國家人才發展獎」　人才永續不間斷

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而獲頒非營利團體獎的「椰子園老人養護之家」，翻轉長照照顧，推廣生活即復健，藉由「自立支援」訓練課程及照顧成效競賽，鼓勵受照顧者做自己做得到的事，不僅增加受照顧者自主能力並提升自信心，更能彌補人力短缺，達成產業永續共生的積極成效。
陳建仁：人才培育為臺灣供應鏈關鍵
典禮現場共頒發17家得獎單位，由行政院院長陳建仁及勞動部部長許銘春出席頒獎並與現場來賓分享喜悅與榮耀。陳建仁致詞時表示，面對全球經濟發展快速變遷的時刻，臺灣能在全球供應鏈中繼續扮演重要角色，各產業間關鍵人才的養成至關重要。
因此行政院也積極與各界合作人才發展，以提升國家人力資本與競爭力，並強調我國在瑞士洛桑管理學院（IMD）所公布的「2023年 IMD 世界競爭力年報」中排名第6，在人口超過 2，000 萬人的經濟體中，連續 3 年排名蟬聯世界第 1，各界的努力有目共睹。期盼藉由國家人才發展獎拋磚引玉，吸引更多企業及非營利團體投入人才培育，提升國家競爭力。
許銘春強調，政府一直以來都相當重視人才培育，面對如今全球環境快速變化，以及科技、產業、人力資源等各領域面向也都在不斷進步的情形下，人才培育與養成十分關鍵。陳院長親自出席頒獎典禮，顯示了政府支持產業人才發展的決心，也是對於獲獎者最大的鼓勵，同時也希望立下標竿，帶動其他企業互相學習。
許銘春也表示，今年的獎座特別邀請第46屆國際技能競賽平面設計銅牌得主
林于智國手，與春池玻璃共同設計，除了獎座材質採用廢棄玻璃重新利用再造之外，獎座造型也象徵了社會、政府和產業界共同支持和培養人才發展以及對人才培育的重視。勞動部特別將得獎17家單位的人才發展特色及得獎事蹟，收錄於得獎案例專刊，後續也將在明（113）年度展開分享與交流活動，期望今年度的標竿楷模單位能帶動我國朝向永續成長，引領各界在人才發展領域上攜手共進，讓臺灣成為人才永續的寶島。
欲查詢本年度得獎名單、案例專刊及活動詳細資訊請至「國家人才發展獎」網站（https://ntda.wda.gov.tw/）。